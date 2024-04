A questo PREZZO RIDICOLO su eBay Redmi Note 13 Pro 5G è un BEST BUY assoluto

eBay ha intenzione di sorprenderti con una offerta eclatante sul potentissimo mediogamma Redmi Note 13 Pro 5G. Sfruttando il codice coupon “PIT10PERTE2024”, infatti, il device del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra di appena 278€.

Basta un rapido sguardo per individuare fin da subito il motivo di tale popolarità dello smartphone a marchio Redmi: è realizzato con materiali di buon livello, sfoggia un design dal forte sapore premium e monta una scheda tecnica che non ha nulla da invidiare ai top di gamma più blasonati.

Sfrutta il codice coupon di eBay per acquistare Redmi Note 13 Pro 5G ad appena 278€

Infatti, Redmi Note 13 Pro 5G monta un bellissimo pannello Super QPD da 6.67 pollici a 120Hz ideale per guardare video ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano il potentissimo processore Snapdragon 7s Gen 2 ha a disposizione 8GB di RAM per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, il device di Redmi stupisce anche dal punto di vista fotografico; sul retro, infatti, trova posto un modulo multiplo con un sensore principale da 200MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione.

Sfruttando il codice coupon “PIT10PERTE2024” ecco che il prezzo finale del device di Redmi crolla ad appena 278€ su eBay, quest’oggi con tanto di consegna rapida e gratuita in 4 giorni inclusa nel prezzo di vendita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.