Presentati i nuovi Sony Xperia VI e 10 VI

Sono stati appena svelati ufficialmente con un keynote apposito, sappiamo quindi praticamente tutto sui nuovi smartphone Sony Xperia VI e Sony Xperia 10 VI con una spiccata vocazione imaging.

Sony Xperia 1 VI è il top di gamma, con una dotazione tecnologica di alto livello a tutto tondo. A muovere lo smartphone è una CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Finiture di pregio poi: vetro satinato sul retro Gorilla Glass Victus di prima generazione e Gorilla Glass Victus 2 per il display.

Il display è molto diverso rispetto al precedente modello, la risoluzione non è più 4K bensì FHD+ e non ha più l’aspetto super allungato: troviamo un più tradizionale 19,5:9. Il pannello molto luminoso è di tipo OLED LTPO e supporta un frequenza di aggiornamento dinamico fino a 12ohtz.

Lato imaging Sony Xperia 1 VI ha potenziato il già prestante precedente modello, il tutto all’insegna dell’integrazione con l’intelligenza artificiale e delle ottiche Zeiss. Troviamo una camera periscopica con zoom ottico variabile, che può arrivare ad un ingrandimento pari a 7,1x. Inoltre può catturare immagini macro ingrandite 2x e con una messa a fuoco minima di 4 cm. La camera normale, è una 24 mm per 48mp, con sensore Exmor T for Mobile, prodotta da Sony stessa, capace di zoom ottico 2x. L’intelligenza artificiale interviene per mantenere “a fuoco” la messa a fuoco, riconoscendo lo scheletro delle persone anche nelle condizioni di luce meno facili.

Anche sul versante audio Sony Xperia 1 VI ha puntato alla massima qualità, senza dimenticare il jack audio: il telefono supporta 360 Reality Audio, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, DSEE Ultimate e LDAC. Il tutto con una batteria da 5.000 mAh.

Sony Xperia 1 VI arriverà il prossimo mese con installato Android 14. Sony promette 3 major update e quattro anni di patch di sicurezza. Il prezzo è di 1399 euro.

Xperia 10 VI

Sony Xperia 10 VI è un modello decisamente più economico, 399 euro, senza però particolari rinunce. La parola d’ordine per Sony è autonomia, ottenuta con l’adozione di una CPU meno energivora come Snapdragon 6 Gen 1. Sony Sony Xperia 1 VI non pesa molto (164 g), ha dimensioni contenute (155 x 68 mm), ed è certificato resistente ad acqua e polvere IP68. Il pannello è da 6,1 pollici con risoluzione FHD+ e tecnologia OLED Triluminos, presente nelle smart TV Sony.

Sul versante fotografico le informazioni sono piuttosto scarne ad oggi: due obiettivi per un totale di tre lunghezze focali – 16, 26 e 52 mm. Come per il fratello maggiore Sony Xperia 1 VI avremo Android 14 e tre major update garantiti e quattro anni di patch di sicurezza.