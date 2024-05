Apple iPhone 15 Pro: l'ECCELLENZA tech a 240 EURO IN MENO, solo per OGGI

Lo smartphone più all’avanguardia del momento oggi può essere tuo ad un prezzo davvero mai visto prima! Si tratta dell’Apple iPhone 15 Pro, ora disponibile su Amazon a soli 1.129 euro con uno sconto del 18%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 240 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offertona del genere non capita tutti i giorni!

Apple iPhone 15 Pro: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 15 Pro ha un design robusto e leggero in titanio di grado aerospaziale con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield, più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone. Ed è a prova di schizzi, gocce e polvere.

Il display Super Retina XDR da 6,1″ con ProMotion spinge il refresh rate fino a 120Hz quando ti servono prestazioni grafiche al top. La Dynamic Island ti mostra avvisi e attività in tempo reale. E con il display always-on, la schermata di blocco è sempre visibile: non devi nemmeno toccarla per sapere cosa c’è di nuovo.

Grazie alla GPU di classe Pro, i giochi sono incredibilmente immersivi, con ambienti dettagliati e personaggi realistici. Il chip A17 Pro è anche efficientissimo, così la batteria dura tutto il giorno.

Inoltre, con sette obiettivi professionali a disposizione, l’inquadratura perfetta è a portata di mano. Fai foto ad altissima risoluzione con colori più intensi e dettagli più definiti, usando la fotocamera principale da 48MP. E con il teleobiettivo 3x su iPhone 15 Pro puoi zoomare sul soggetto per scattare primi piani nitidissimi da ancora più lontano.

Ora l’Apple iPhone 15 Pro è disponibile su Amazon a soli 1.129 euro con uno sconto del 18%. Non farti scappare questa occasione unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.