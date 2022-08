Monitor Samsung Gaming Odyssey G5: oltre 100 euro di sconto su Amazon

Immergiti completamente in una grafica fluida quando giochi ai tuoi giochi preferiti con il monitor da gioco Samsung G5 Odyssey da 32″. Il monitor ha un rateo da 16:9 curvo e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, mentre il pannello è un QHD HDR VA. Questo monitor con risoluzione 2560 x 1440 QHD è dotato di uno schermo curvo progettato per migliorare il tuo esperienza di intrattenimento riempiendo il tuo campo visivo immagini di alta qualità con colori ricchi e realistici.

La frequenza di aggiornamento di 144 Hz e il tempo di risposta di 1 ms interagiscono per ridurre al minimo l’effetto mosso per offrire una grafica fluida e nitida nei giochi. Acquistalo ora su Amazon a soli 299,90€ invece di 409,00€.

Questo monitor supporta una risoluzione QHD di 2560 x 1440 con un rapporto di contrasto statico di 2500:1 e una luminosità di 250 cd/m² per immagini nitide e chiare. Caratterizzato da cornici sottili, un design curvo 1000R e angoli di visione orizzontale e verticale di 178°, questo monitor da 32″ è progettato per riempire il tuo campo visivo mentre giochi e guardi video in streaming. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta MPRT di 1 ms aiutano a ridurre al minimo il motion blur per offrire una grafica fluida e nitida con giochi d’azione frenetici.

Questo pannello supporta 16,7 milioni di colori con una gamma dinamica elevata, garantirà foto, video e documenti vividi con neri profondi e bianchi luminosi. Riduci il tearing dello schermo con la tecnologia FreeSync Premium di AMD. Consente al monitor di regolare dinamicamente la propria frequenza di aggiornamento in base alla frequenza dei fotogrammi emessa dalla scheda grafica, riducendo notevolmente le interferenze.

Il monitor da gioco Samsung G5 Odyssey include un ingresso DisplayPort 1.2 e una porta HDMI 2.0 insieme a un jack per cuffie da 3,5 mm. Puoi anche utilizzare i fori di montaggio VESA da 75 x 75 mm per fissare lo schermo a una parete, un braccio girevole o un supporto multi-monitor.

