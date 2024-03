Monitor SMART Samsung M5 da 27”: GIOCHI come un PRO ma spendi solo 199€

Se stai cercando un monitor versatile che offra molto più di una semplice visualizzazione, allora lo smart monitor Samsung M5 da 27 pollici è la scelta perfetta per te. Questo dispositivo non è solo un monitor, appunto, ma anche una Smart TV, un hub per l’Internet of Things (IoT), e molto altro ancora.

E la buona notizia è che oggi puoi ottenerlo a un prezzo scontato su Amazon. Con lo sconto del 33% lo puoi prendere in esclusiva su Amazon a soli 199€. Un prezzo davvero ridicolo considerando la qualità e la portata del monitor. In più le spedizioni sono veloci, sicure e gratuite con i servizi Prime.

Samsung M5 è un monitor pazzesco per i gamer

Con questo favoloso monitor ti godi un’esperienza visiva straordinaria con una risoluzione Full HD e colori vividi su un ampio schermo da 27 pollici. Accedi a servizi di streaming popolari come Amazon Video e Netflix direttamente dal tuo monitor. Guarda film, serie TV e altro ancora senza bisogno di un dispositivo esterno.

Con la funzione Airplay, puoi condividere lo schermo del tuo dispositivo Apple sul monitor. Il mirroring ti consente di duplicare lo schermo del tuo smartphone o tablet Android. Lavora in modo più efficiente con Office 365 integrato. Crea, modifica e condividi documenti direttamente dal monitor. Sfrutta la funzione Wireless Dex per trasformare il tuo monitor in una potente stazione di lavoro wireless.

Con il Wi-Fi integrato e le porte HDMI, puoi collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi al monitor. Perfetto per guardare film, videoconferenze e ascoltare musica. Controlla i tuoi dispositivi IoT direttamente dal monitor. Accendi luci, regola il termostato e altro ancora senza dover cercare il tuo smartphone.

Insomma, questo è il momento perfetto per migliorare la tua postazione di lavoro o di intrattenimento con il Samsung M5. Prendilo subito in esclusiva su Amazon a soli 199€, di fatto a un prezzo ridicolo considerando la qualità e la portata del monitor. In più le spedizioni sono veloci, sicure e gratuite con i servizi Prime.

