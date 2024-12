Monitora la tua salute con l'Anello Smart Amazfit Helio a mini prezzo

Ecco uno dei gadget indossabili più innovativi sul mercato e che oggi puoi portare a casa ad un prezzo davvero minimo! Si tratta dell’Anello Smart Amazfit Helio, oggi disponibile su Amazon a soli 149 euro con un super sconto del 12%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, ad un prezzo così basso gli articoli stanno andando a ruba!

Anello Smart Amazfit Helio: tutte le funzionalità

L’Anello Smart Amazfit Helio è dotato di una serie di funzionalità che permettono di tenere sotto controllo in maniera complessiva la tua salute.

Innanzitutto, dopo una sessione di sonno notturna, basterà un rapido sguardo alla homepage dell’App Zepp per vedere i punteggi e gli approfondimenti dei dati di recupero più importanti così da capire se si è pronti ad affrontare una giornata di azioni intense.

Nello specifico, l’applicazione adibita fornisce un’analisi avanzata delle prestazioni e del recupero e informazioni utili, per un monitoraggio olistico della salute e del fitness 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre l’anello è in grado di monitorare i segni fisici dello stress con il suo sensore EDA (attività elettrodermica) e combina questi dati con l’HRV (variabilità della frequenza cardiaca), per tracciare il tuo stato emotivo.

Dal punto di vista del design non è da meno in quanto è incredibilmente leggero e realizzato in lega di titanio che rispetta la pelle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.