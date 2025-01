Monitora tutta casa con il set da 2 Telecamere Wi-Fi Tapo a meno di 40€

Per tenere sempre sotto controllo casa, ti consigliamo la Telecamera Wi-Fi da interno Tapo! Oggi il set da due pezzi è disponibile su Amazon a soli 39 euro con un super sconto dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’occasione speciale, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Telecamera Wi-Fi da interno Tapo: massima sicurezza e affidabilità

La Telecamera Wi-Fi da interno Tapo è in grado di tenere sotto controllo le aree sensibili della casa ovunque tu sia grazie all’app Tapo da scaricare su smartphone sia Android che iOS.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai in quanto basta collegarla alla rete wireless e all’alimentazione per avere sempre tutto sotto controllo. Inoltre, una volta posizionata nelle zone più a rischio come l’ingresso o il garage, permette di rilevare la presenza di ospiti indesiderati anche quando sei fuori casa per lavoro o in vacanza.

In caso di rilevamente sospetti, il dispositivo è in grado di inviare una notifica tramite l’applicazione così da poter agire tempestivamente. In più, è dotato di allarme acustico e luminoso per scoraggiare gli eventuali intrusi.

Anche l’installazione è facilissima grazie all’app con la quale è possibile gestirne tutte le funzionalità in qualsiasi luogo tu sia. Tra l’altro la stessa app può controllare fino a 32 telecamere con la possibilità di visualizzare le riprese real-time di quattro dispositivi in contemporanea.

