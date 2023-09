Monopattino elettrico DUCATI in OFFERTA: il traffico sarà un lontano ricordo

Il monopattino elettrico è un mezzo di trasporto che si sta diffondendo anche nel nostro paese. E per quanto di recente siano state introdotte alcune novità che possono far storcere il naso (assicurazione, casco e targa obbligatori) resta comunque un modo per risparmiare, aiutare l’ambiente, ma anche per aggirare il fastidioso traffico. Ora puoi risparmiare sul modello Ducati Pro-II EVO il 5%, pagandolo quindi solo 474 euro! Qualche caratteristica? Vanta frecce direzionali integrate, è pieghevole quindi salvaspazio, monta un utilissimo doppio freno per la sicurezza stradale, così come la funzione Full Suspension. Per quanto concerne l’autonomia, garantisce fino a 40 Km di percorrenza. Puoi scaricare un’app per gestirlo sul telefono. Potente Motore da 350W e ruote grandi 10″ Tubeless.

Monopattino elettrico Ducati Pro-II EVO: tutte le caratteristiche

Il Monopattino elettrico Ducati Pro-II EVO ha un potente motore Brushless da 350 W al quale è abbinato un peak power a 515 W che garantiscono una spinta ottimale nelle ripartenze in salita fino al 20 percent di inclinazione. Con una leva unica del freno è possibile controllare due indipendenti, anteriore elettronico e posteriore a disco. I quali accertano sicurezza ad ogni frenata. La tecnologia KERS, inoltre, aiuta a recuperare energia ogni volta azionata la leva del freno per poi sprigionarla una volta che il monopattino riparte. Quindi, sicurezza ma anche meno fatica nell’utilizzo.

Il monopattino elettrico Ducati Pro-II Evo è dotato di frecce direzionali integrate per avvisare gli altri di ogni spostamento. I pneumatici da 10″ Tubeless garantiscono una buona tenuta di strada, minimizzando gli inconvenienti da foratura. Le sospensioni anteriore e posteriore assicurano una guida stabile anche in caso di urti. Il generoso display LED da 3.5″ ti consente di monitorare tutti i dati che ti servono agevolmente. Infine, l’applicazione di Ducati Urban e-Mobility permette di gestire questo avveniristico mezzo facilmente e comodamente nel palmo della tua mano.

Insomma, tanti vantaggi per il tuo spostamento nelle trafficate città grazie a questo Monopattino elettrico Ducati Pro-II EVO, ora in offerta con il 5%, che pagherai quindi solo 474 euro!

