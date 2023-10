Mortal Kombat 1 Kollector Edition PS5, Amazon fa a fette il prezzo, il risparmio è mostruoso!

Mortal Kombat 1 è a tutti gli effetti un sequel di Mortal Kombat 11, ma come il nome suggerisce è un grande ritorno alle origini, con tanti personaggi, tanta ultra violenza parodica e ovviamente tanto divertimento sanguinolento! Oggi Amazon ha deciso di fare una cosa che solo pochi shop possono permettersi, andare a tagliare di brutto il prezzo di questa edizione da Coll.., pardon Kollezione che oltre ai contenuti in game esclusivi include anche una bellissima statua di ben 41 cm di Liu Kang realizzata da COARSE. Lo sconto è eccezionale: MENO 20% per un risparmio netto di 49 euro! Oggi possiamo acquistarla spendendo 199,98 euro!

Sconto Mortale, divertimento assicurato!

Mortal Kombat 1 è un picchiaduro che, come da tradizione, riserva molto spazio alla propria componente per giocatore singolo con una storia bella lunga, piena di sorprese e colpi di scena, capace di tenere incollato il giocatore sino alla fine.

Cosa questa sorprendente visto che si tratta di un gioco dove l’unica cosa che facciamo è quella di picchiare brutalmente il nostro avversario!

Mortal Kombat 1 ci regala anche uno dei migliori combat system di sempre del franchise, creativo, ricco di possibilità, profondo e decisamente complesso. Il sistema di personaggi di supporto Kameo e le combo aeree risultano inserite alla grande in maniera naturale con il gameplay storico della saga. Di fatto sia i veterani della serie, sia tutti coloro che si affacciano per la prima volta alla prodezze di Sub Zero e soci troveranno grandi soddisfazioni.

Anche la componente online è decisamente ricca, con nuovi personaggi e c0ntenuti che verranno mano a mano aggiunti nel corso dei mesi per fare in modo che Mortal Kombat 1 non invecchi e stufi mai!

E poi c’è la statuetta, anzi la statua! 41 cm eccezionalmente modellati, per veri collezionisti, perfetta per essere esposta nel posto d’onore della vostra camera! Anche la confezione del tutto è molto bella! I dettagli prima di tutto!

Una super Kollector Edition per un super sconto Amazon! Questo è il momento di comprare Mortal Kombat 1 Kollector Edition PS5!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.