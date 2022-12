Motorola Edge 20, acquistalo ora e risparmi quasi 280€ sul prezzo di listino

Su Amazon il Motorola Edge 20 Frosted Grey continua a rimanere in una fascia di prezzo estremamente vantaggiosa per chi vuole acquistarlo. Questo smartphone Android con specifiche di alto livello viene infatti proposto a 299 euro con un risparmio del 48%, pari circa a 279 euro. Vi basterà andare sulla pagina del noto sito di e-commerce. Il dispositivo è disponibile nell’elegante colorazione grigia (Frosted Grey) e nel taglio da 6/128GB, e può arrivare comodamente a casa vostra con consegna gratuita inclusa in tutta Italia per gli utenti di Amazon Prime.

Motorola Edge 20 Frosted Grey , sempre più best buy

Motorola è da sempre sinonimo di qualità nel settore smartphone, e questo Motorola Edge 20 ne è la conferma. Ha un avanzato processore Qualcomm Snapdragon 778G e un comparto fotografico di primo livello grazie alla potente fotocamera da 108 MP con Super Zoom 50x, con tecnologia Ultra Pixel e capacità di girare video in 8K. E che dire del magnifico display OLED FullHD+ HDR10+ da 6,7 ultra fluido che visualizza un miliardo di sfumature di colore con la frequenza di aggiornamento più rapida per smartphone, a 144 Hz?

La batteria da 4500 mAh garantisce poi un’ottima durata, ma se avete sempre fretta e non volete perdere troppo tempo a ricaricare, questo telefonino vi permette di ottenere fino a nove ore di autonomia in soli 10 minuti con la ricarica rapida TurboPower da 30 Watt. Dal design elegante, è poi uno degli smartphone 5G più sottili di sempre: con soli 7 mm di spessore, lo stile del Motorola edge 20 è funzionale, ed entra facilmente in tasca o in borsa.

Se consideriamo poi che ha una connettività 5G ultraveloce con la quale potete per esempio scaricare film in pochi secondi, o una funzione wireless per la connessione istantanea a una TV o un PC, capirete che sarebbe un vero peccato non approfittare dell’occasione offerta da Amazon per prenderlo con 299 euro. Cliccate su questo link se non volete lasciarvelo sfuggire e chiudete l’acquisto di uno dei migliori smartphone attualmente in commercio, a un costo che non credo durerà ancora per molto. Spedizioni come sempre veloci e gratuite grazie ai servizi proposti da Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.