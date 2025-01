Motorola Edge 50 Fusion: con il codice promo eBay è tuo ad una spesa minima

Desideri uno smartphone che abbia un buon rapporto qualità-prezzo? Prova il Motorola Edge 50 Fusion, oggi disponibile su eBay a soli 272 euro con uno sconto di 10 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRGEN25 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita e potrai effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Approfitta il prima possibile delle promozione, hai ancora pochi giorni per sfruttare il coupon!

Motorola Edge 50 Fusion: le specifiche tecniche

Il Motorola Edge 50 Fusion è uno degli smartphone più funzionali sul mercato che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Innanzitutto è dotato del nuovo processore Snapdragon 7s Gen2 che amplifica la sua velocità e l’efficienza sotto tutti i punti di vista. Inoltre, con il suo enorme spazio di archiviazione da 512 GB potrai memorizzare foto, video e giochi in maniera rapida e sicura.

Il suo display OLED da 6,6 pollici ha un’ottima precisione cromatica e una frequenza di aggiornamento super fluida quindi permette di goderti immagini realistiche dai colori vividi e i dettagli minuziosi anche sotto la luce diretta del sole. In più, l’incredibile suono Dolby Atmos crea un’esprienza audio coinvolgente per immegerti letteralmente nei tuoi contenuti multimediali preferiti.

Un’atra specifica davvero speciale è la potente batteria da 5000 mAh che garantisce un’autonomia che ti accompagna per una giornata intera senza alcuna preoccupazione. Allo stesso tempo la ricarica ultra rapida permette di avere l’energia di cui hai bisogno in pochi minuti.

Per finire, il design dello smartphone è unico con i suoi bordi curvi, le linee eleganti e lo schermo super resistente Corning Gorilla Glass 5.

Oggi il Motorola Edge 50 Fusion è disponibile su eBay a soli 272 euro con uno sconto di 10 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRGEN25 al momento dell’ordine. Approfitta il prima possibile delle promozione, hai ancora pochi giorni per sfruttare il coupon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.