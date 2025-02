Motorola edge 50 neo in mega sconto: oggi su Amazon risparmi 130€

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo stracciato! Si tratta del Motorola edge 50 neo, oggi disponibile su Amazon a soli 299 euro con un mega sconto del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Motorola edge 50 neo: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola edge 50 neo è uno smartphone di ultima generazione in grado di soddisfare qualsiasi tipologia di esigenza grazie ad una serie di specifiche tecniche innovative.

Innanzitutto è dotato di uno schermo Super HD (1220p) pOLED da 6,36 pollici che permette di visualizzare, modificare e condividere foto e video con qualità cinematografica: in questo modo potrai letterlamente immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti in qualsiasi momento.

Un’altra specifica di spicco è la sua Fotocamera Sony dotata di teleobiettivo con zoom attraverso la quale potrai sbizzarrirti a realizzare foto e video con qualità impeccabile dalle tonalità vivide e i dettagli minuziosi.

Inoltre questo modello vanta una memoria interna da 256 GB con anni di aggiornamenti così da poter conservare qualsiasi tipologia di contenuto e file in maniera sempre sicura e velocissima, e d averli sempre a portata di mano in caso di necessità.

Oggi il Motorola edge 50 neo è disponibile su Amazon a soli 299 euro con un mega sconto del 30%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.