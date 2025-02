Motorola edge 50 neo: oggi su Amazon in super sconto del -30%

Ti presentiamo uno smartphone super innovativo che oggi trovi su Amazon in promozione speciale! Si tratta del Motorola edge 50 neo, al momento disponibile a soli 299 euro con un super sconto del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della super offerta, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Motorola edge 50 neo: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola edge 50 neo è un gioiellino della tecnologia che si caratterizza per una serie di specifiche tecniche perfette per accontentare qualsiasi tipologia di utente.

Grazie al suo processore innovativo e al sistema operativo Android 14, rende fluide tutte le operazioni così da poter effettuare qualsiasi cosa in modo più efficiente che mai. Inoltre ha una batteria super potente ed una modalità di Ricarica TurboPower da 68 W grazie alla quale potrai ottenere autonomia per l’intera giornata con soli pochi minuti.

Allo stesso tempo, questo smartphone dispone di uno schermo Super HD (1220p) pOLED da 6,36 pollici che offre una visualizzazione impeccabile con immagini brillanti dai colori vividi e i dettagli minuziosi anche sotto la luce diretta del sole.

Un’altra specifica importante è la sua fotocamera Sony con teleobiettivo e zoom con la quale potrai sbizzarrirti e realizzare foto e video bellissimi, anche in movimento e da qualsiasi distanza, in qualsiasi condizione di luce esterna. In più, la memoria interna da 256 GB con cinque anni di aggiornamenti del sfotware ti offre spazio in abbondanza per foto, film e applicazioni.

Oggi il Motorola edge 50 neo è disponibile su Amazon a soli 299 euro con un super sconto del 30%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della super offerta, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.