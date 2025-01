Motorola edge 50 neo scontatissimo al -30%: ne rimangono pochissimi

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone che sia performante ed economico allo stesso tempo? Abbiamo quello che fa per te! Parliamo del Motorola edge 50 neo, oggi disponibile su Amazon a soli 300 euro con uno sconto bomba del 30%.

In questo modo potrai risparmiare 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, sono a disposizione gli ultimissimi articoli in promozione!

Motorola edge 50 neo: le caratteristiche tecniche e le funzionalità

Il Motorola edge 50 neo è uno smartphone di ultima generazione che vanta specifiche tecniche all’avanguardia in grado di accontentare qualsiasi tipologia di utente.

Si contraddistingue per uno schermo Super HD (1220p) pOLED da 6,36 pollici che offre immagini luminose dalle tonalità brillanti e i dettagli minuziosi anche sotto la luce diretta del sole. Tra l’altro il display ti permette di visualizzare, modificare e condividere foto e video con qualità cinematografica ccon risultati da vero professionista.

La batteria potentissima è un’altra specifica di spicco che ti garantisce un’autonomia davvero estesa che supera le 24 ore. In più, grazie alla ricarica TurboPower da 68 W potrai ottenere l’energia di cui hai bisogno per un’intera giornata con soli pochi minuti di ricarica, mentre la ricarica wireless fino a 15 W ti permetterà di caricare il dispositivo ovunque senza l’ingombro di cavi aggiuntivi.

Per finire, questo modello vanta una memoria interna da 256 GB con anni di aggiornamenti così potrai conservare qualsiasi file o documento sempre nella massima sicurezza.

Oggi il Motorola edge 50 neo è disponibile su Amazon a soli 300 euro con uno sconto bomba del 30%. In questo modo potrai risparmiare 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, sono a disposizione gli ultimissimi articoli in promozione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.