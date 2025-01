Motorola g85 a quasi metà prezzo: oggi lo paghi pochissimo su Amazon

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone ma non vuoi spendere un capitale? Ti consigliamo il Motorola g85, oggi disponibile su Amazon a soli 179 euro con un mega sconto del 45%.

La spedizione è gratuita con consegana anche presso uno dei punti di ritiro. Ma fai in fretta, l’offerta è a tempo limitato e gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Motorola g85: tutte le caratteristiche tecniche

Il Motorola g85 è un gioiellino della tecnologia che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità – prezzo.

In primis ha un display elegante ultra sottile pOLED da 6.67″ FHD+ che offre immagini sempre brillanti dai colori vividi e i dettagli minuziosi. In più la sua finitura raffinata è disponibile anche in materiale premium vegano.

Ugualmente il suo audio multidimensionale in alta risoluzione Dolby Atmos permette di immergerti letteralmente nei tuoi contenuti multimediali preferiti, che si tratti di musica o video.

Un’altra specifica importante è il suo potente processore Snapdragon 6s Gen 3 che offre prestazioni davvero impeccabili così da poter svolgere tutte le operazioni che vuoi in maniera velocissima e sempre ottimale. In più l’avanzato comparto fotografico da 50+8MP con stabilizzazione ottica dell’immagine permette di realizzare foto e video da vero professionista in qualsiasi condizione di luce esterna.

Non è da meno la sua potentissima batteria da 5000 mAh che regala un’intera giornata di autonomia, mentre la ricarica rapida da 33W permette di avere l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti.

