Motorola Moto Edge50 a quasi metà prezzo: oggi risparmi più di 320€

Hai bisogno di uno smartphone nuovo ma non sai quale modello scegliere? Ti consigliamo il Motorola Moto Edge50, oggi disponibile su Amazon a soli 378 euro con un super sconto del 46%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 320 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Motorola Moto Edge50: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola Moto Edge50 è un piccolo gioiellino della tecnologia che accontenta le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Innanzitutto vanta un brillante display pOLED Super HD da 6,7 pollici che regala una visualizzazione impeccabile con immagini sempre nitide: questo vuol dire che potrai godere, ad esempio, di film e serie TV con una ricchezza infinita di contrasto e dettaglio e una vivacità di colore di livello cinematografico.

Una delle caratteristiche tecniche più importanti dello smartphone è la sua potente batteria che ti accompagna per oltre 24 ore. Allo stesso tempo, la sua ricarica TurboPower da 125W è la più veloce di sempre tanto che garantisce un giorno intero di autonomia con soli 6 minuti di ricarica.

Non è da meno il sistema di fotocamere evoluto con funzionalità IA e teleobiettivo 3x grazie al quale è possibile registrare video perfettamente a fuoco e catturare soggetti distanti con incredibili dettagli in qualsiasi condizione di luce esterna.

Oggi il Motorola Moto Edge50 è disponibile su Amazon a soli 378 euro con un super sconto del 46%. Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 320 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.