Motorola Moto G04 a meno di 90€ con il codice promo eBay

Ti presentiamo uno degli smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo in circolazione! Si tratta del Motorola Moto G04, oggi disponibile su eBay a soli 85 euro con uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo SMARTNOV24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro.

Motorola Moto G04: tutte le caratteristiche tecniche

Il Motorola Moto G04 è uno smartphone che si contraddistingue per un rapporto qualità-prezzo davvero imbattibile.

È dotato innanzitutto di un grande display Touchscreen da 6.56 pollici con una risoluzione elevata che garantisce una visualizzazione ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Questo vuol dire che potrai godere di immagini sempre realistiche dai colori brillanti e i particolari minuziosi.

Sul versante delle funzionalità, questo modello è davvero ottimo partendo dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet stabile e sempre velocissima in qualsiasi luogo. Allo stesso tempo la sua potente batteria da 5000mAh offre un’autonomia elevata che dura per una giornata intera senza abbandonarti mai.

Inoltre lo smartphone vanta una fotocamera da ben 16 megapixel che permette di scattare foto fantastiche e di registrare video in fullHD in qualsiasi condizione di luce esterna. Per finire, la RAM da 4 GB e la memoria interna da 128 GB offrono spazio a sufficienza per archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti.

