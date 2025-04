MOTO G85 5G a soli 193€: SUPER SVUOTATUTTO Amazon, lo sconto è del -45%!

SUPER OFFERTA AMAZON: porta a casa il potente MOTO G85 5G a soli 193€! Se sei alla ricerca di un dispositivo con prestazioni elevate e design premium senza spendere una fortuna, il Moto g85 5G è quello che fa per te. Ora disponibile a un prezzo imbattibile su Amazon, con uno sconto straordinario del 45% rispetto al prezzo di listino, questo è il momento perfetto per fare tuo un device che combina potenza, eleganza e innovazione. Approfitta subito di questa offerta e non lasciartela sfuggire!

Tutte le specifiche tecniche del Motorola Moto g85

Con un design raffinato e specifiche tecniche da far invidia ai modelli più costosi, il Moto g85 5G si distingue nella sua fascia di prezzo. Dotato di un processore Snapdragon 6s Gen 3, questo dispositivo offre una connettività 5G ultraveloce e una fluidità eccezionale nell’uso quotidiano. Grazie ai suoi 12GB di RAM e ai 256GB di memoria interna, puoi dire addio ai rallentamenti e goderti app, foto e video senza preoccuparti dello spazio disponibile.

Il display curvo pOLED da 6.67 pollici Full HD+ garantisce un’esperienza visiva mozzafiato, perfetta per guardare video, giocare o navigare sul web. Inoltre, l’audio multidimensionale con supporto Dolby Atmos ti immergerà in un suono avvolgente, ideale per i tuoi contenuti multimediali preferiti.

Per gli amanti della fotografia, il Moto g85 5G è dotato di un sistema a doppia fotocamera con un sensore principale da 50MP e stabilizzazione ottica dell’immagine, affiancato da un sensore secondario da 8MP. Scatta foto nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione, catturando ogni momento con una qualità sorprendente.

La batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33W ti assicura un’autonomia incredibile, permettendoti di affrontare lunghe giornate senza interruzioni. In pochi minuti di ricarica, sarai di nuovo pronto per ore di utilizzo. Il tutto racchiuso in un design ultrasottile, disponibile nella raffinata colorazione Gadget Grey, con finiture in materiale vegano che aggiungono un tocco di classe al dispositivo.

Con il sistema operativo Android 14, il Moto g85 5G ti offre un’interfaccia intuitiva e sempre aggiornata. La sua combinazione di caratteristiche tecniche avanzate e prezzo competitivo lo rende una scelta irresistibile per chi cerca il massimo senza svuotare il portafoglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.