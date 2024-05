Motorola Moto G85: in arrivo il successore del best buy 2023

Moto G84, arrivato sul mercato ad agosto 2023, è stato subito un successo di vendite e di critica, grazie ad un rapporto qualità prezzo decisamente vincente. Dopo aver fatto capolino a più riprese nel corso degli ultimi tempi tra leak e voci di corridoio, oggi grazie agli insider Evan Blass e MysteryLupin sappiamo più o meno tutto, dalle specifiche al form factor grazie a render, che anche se non sono ufficiali, sono decisamente ufficiosi.

Il nuovo best buy 2024?

Grazie ai render di Evan Blass possiamo apprezzare un comparto fotografico di G85 decisamente performante, con un sensore da 50 MP dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine e apertura f/1,79, più ampia e luminosa del precedente modello. Lo schermo è ricurvo ai lati, ed è presente il supporto a Dolby Atmos.

Grazie a MysteryLupin sappiamo invece cosa si nasconderebbe sotto la scocca di G85, per specifiche che si confermano anche ora di tutto rispetto:

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3 (Octa-core, 2.3 GHz, GPU Adreno 619)

Schermo OLED 6,67 pollici, risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento 120 Hz

8 GB RAM, 256 GB di spazio d’archiviazione

Batteria da 5000 mAh, ricarica rapida 33W

E’ facile capire come questo nuovo G85 continua la tradizione del best buy 2023 G84, soprattutto se Android 14 sarà implementato in versione “quasi stock” senza inutili e pesanti personalizzazioni, come da tradizione Motorola. E il prezzo? G84 aveva un prezzi di lancio di 299 euro, ma dopo poco era possibile trovarlo a 199 euro, un prezzo decisamente vantaggioso. E’ lecito pensare quindi che anche G85 possa situarsi nella stessa fascia di prezzo, lanciando un deciso guanto di sfida non solo ai concorrenti cinesi, ma anche ai best seller della fascia media Samsung.