Motorola Razr 40, bello, pieghevole e... col MAXI SCONTO!

Motorola Razr 40 è un’iconica versione aggiornata del famoso Razr originale, uno dei cellulari, si si chiamavano così, dei primi anni 2000. Oggi non è l’unico smartphone con l’apertura a conchiglia, ma è di sicuro uno dei più iconici e, senza dubbio belli, e soprattutto ha beneficiato dei grandi passi avanti fatti da Motorola negli ultimi anni, sia a livello hardware che software. Senza ombra di dubbio Motorola ora è sullo stesso livello, se non più in alto dei soliti produttori cinesi. Di conseguenza lo sconto proposto da Amazon oggi ci fa gridare… COMPRAMI! Sconto fuori di testa MENO 200 EURO!

Spettacolare!

Motorola Razr 40 è dotato di schermo 1080 x 2640 pixel OLED flessibile da 6,9 pollici e ben 144Hz offre una nitidezza e una vivacità dei colori straordinarie, regalando un’esperienza visiva davvero eccezionale. Quando il telefono è chiuso, è possibile utilizzare il display esterno da 2,7 pollici per accedere alle notifiche.

La fotocamera del Motorola Razr 40 è incredibilmente potente, con un obiettivo principale da 64 megapixel che cattura immagini sorprendentemente chiare e dettagliate. Grazie all’intelligenza artificiale e a una vasta gamma di modalità di scatto, sarà possibile catturare foto e video di alta qualità in tutte le condizioni di luce. Inoltre, il telefono dispone anche di una fotocamera frontale da 32 megapixel per selfie di alta qualità con la tecnologia Quad Pixel.

La dotazione sotto il cofano è un altro punto di forza: il processore è Snapdragon 7 Gen 1 Qualcomm SM7450-AB, mentre la GPU è Adreno 644, mentre troviamo 8 giga di ram. Dotazione da primo della classe, d’altronde Motorola Razr 40 è pura fascia alta, un dispositivo Premium a tutti gli effetti.

La batteria è bella grande, ben 4200mAh. Possiamo inoltre ricaricare velocemente lo smartphone con il caricatore TurboPower da 33W o in modalità wireless.

Che offerta Amazon oggi! Uno smartphone iconico come questo Motorola Razr 40 a questo prezzo è davvero da comprare!

Si risparmiano 200 euro!

