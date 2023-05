Motorola Razr 40 Ultra è STUPENDO: eccolo nelle 3 colorazioni [foto]

Motorola sta per svelare il suo ultimo flagship pieghevole, e non potremmo essere più eccitati. Oggi, una serie di immagini del Motorola Razr 40 Ultra è stata diffusa sul web, mostrando il dispositivo pieghevole in alta qualità, da ogni angolo e in tutte le colorazioni. Evan Blass, noto leaker conosciuto con il suo pseudonimo @evleaks, ha pubblicato oggi una serie di immagini che mostrano il Motorola Razr 40 Ultra da ogni angolo in tre colori – nero, blu e il magenta/rosso che abbiamo visto in passato.





Dettagli del Nuovo Razr 40 Ultra

Le immagini ci offrono la nostra migliore visione finora del dispositivo pieghevole, anche se non c’è nulla di particolarmente nuovo in atto qui. Come abbiamo visto in precedenza, il Motorola Razr 40 Ultra ha un display interno completo che si piega verso un nuovo display esterno che domina la copertura, circondando addirittura le due fotocamere principali e il flash LED. Si tratta di un aspetto sorprendente e futuristico, facilmente il design più emozionante che abbiamo visto finora per il formato “flip”.





Si prevede che il Razr 40 Ultra di Motorola sarà alimentato da un Snapdragon 8+ Gen 1 e arriverà sul mercato a giugno. Non resterà solo a lungo, però, con Samsung che si prepara a svelare il Galaxy Z Flip 5 con un grande display di copertura simile a luglio.

Con questi dettagli entusiasmanti, l’attesa per il Motorola Razr 40 Ultra si fa più palpabile. Non vediamo l’ora di scoprire come questo nuovo arrivato si comporterà sul mercato, confrontandosi con i concorrenti come il prossimo Galaxy Z Flip 5 di Samsung.