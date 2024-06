Motorola Razr 50 e Motorola Razr 50 Ultra: abbiamo anche i prezzi

Ieri c’è stato il teaser ufficiale dei due nuovi modelli pieghevoli Motorola, Motorola Razr 50 e Motorola Razr 50 Ultra dopo una lunga serie di voci di corridoio e rumour che li hanno praticamente svelati, in attesa del reveal ufficiale previsto per il 25 giugno. Oggi però si torna alla carica con un leak, “semi ufficiale” potremmo dire, visto che conosciamo il prezzo dei due dispositivi grazie ad uno store che ha li ha messi in prevendita con buon anticipo.

YTECHB ha raccolto quindi i prezzi dei due dispositivi: Razr 50 costa 899€ (8 GB di RAM e 256 GB di memoria) mentre Razr 50 Ultra avrà un prezzo più alto 1.199€ (12 GB RAM e 512 GB memoria). E’ interessante notare come i prezzi siano gli stessi dei precedenti modelli foldable.

I due dispositivi Premium e super Premium avranno ovviamente specifiche differenti: Razr 50 è dotato di un chipset MediaTek Dimensity 7300X, mentre il cuore di Razr 50 Ultra molto realisticamente sarà uno Snapdragon 8s Gen 3 7300X. Il comparto imaging sarà simile, l’unica probabile differenza è che Razr 50 avrà una camera posteriore da 13 MP mentre Ultra da 50 MP. I colori sono un punto di forza dei due dispositivi: Orange, Gray e Sand per Razr 50, mentre Razr 50 Ultra potrà essere acquistato nelle varianti Green, Blue o Peach.

Manca poco al lancio ufficiale previsto per il 25 giugno alle ore 8 ora italiana. Noi lo seguiremo e riporteremo nel dettaglio tutte le specifiche e le feature ufficiali dei due nuovi foldable Motorola.