Motorola Razr 50 Ultra: lo smartphone pieghevole del momento scontato di 490€

Da sempre sogni uno smartphone pieghevole che possa accontentarti in qualsiasi tua esigenza? La soluzione più adatta a te è il Motorola Razr 50 Ultra, oggi disponibile su Amazon a soli 711 euro con uno sconto schock del 41%.

In questo modo potrai risparmiare quasi 490 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre, è possibile effettuare il pagamento in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione come questa non capita tutti i giorni, coglila al volo!

Motorola Razr 50 Ultra: le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Motorola Razr 50 Ultra è uno dei dispositivi pieghevoli più ambiti sul mercato, ed al momento è disponibile ad un prezzo davvero mai visto prima.

Si contraddistingue innanzitutto per il suo ampio display esterno pOLED da 4 pollici che garantisce nuove funzionalità così da poter effettuare operazioni di ogni tipo anche a smartphone chiuso.

Allo stesso tempo, il display interno flessibile pOLED da 6.9 pollici è progettato per piegarsi perfettamente senza lasciare alcun segno così da offrire una visualizzazione eccellente in qualsiasi condizione di luce esterna.

A garantire la massima efficienza di questo modello è, anche, l’innovativo Processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 con onnessione 5G ultrarapida per scaricare ciò che vuoi in pochi secondi e guardare video in streaming senza alcuna interruzione.

Per finire, lo smartphone vanta una RAM da 12GB e un’ampia memoria interna da 512GB che permette di conservare una quantità estesa di file e contenuti sempre nella massima sicurezza.

Oggi il Motorola Razr 50 Ultra è disponibile su Amazon a soli 711 euro con uno sconto schock del 41%. In questo modo potrai risparmiare quasi 490 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Una promozione come questa non capita tutti i giorni, coglila al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.