Motorola ThinkPhone 2025: cosa aspettarci dal nuovo business-phone di Lenovo?

Lenovo, con la sua serie di laptop ThinkPad, si rivolge a professionisti e aziende. Poiché possiede Motorola, ha esteso questa linea includendo anche smartphone. Di recente sono emersi rumor e rapporti sul Motorola ThinkPhone 2025. Ma perché costruire un telefono del genere? A chi è destinato e quali caratteristiche offre? Scopriamolo.

Motorola ThinkPhone 2025: facciamo il punto

Motorola aveva annunciato il ThinkPhone per il mercato aziendale nel 2023. Simile al ThinkPad, il dispositivo era progettato per i professionisti, come evidenziato dal suo design. Mentre molti brand cercano di rendere i loro telefoni sempre più attraenti, il ThinkPhone mantiene un’estetica minimalista. Il modello dello scorso anno aveva una certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua, oltre alla certificazione di durabilità di livello militare MIL-STD 810H, che lo rendeva particolarmente resistente. Possiamo aspettarci un corpo simile anche per il successore del 2025.

Il ThinkPhone del 2023 offriva un’integrazione perfetta con i laptop ThinkPad, permettendo agli utenti di trasferire file, testi, foto e documenti semplicemente trascinandoli tra i dispositivi. Inoltre, il telefono poteva essere utilizzato come webcam per i portatili della compagnia. In altre parole, il ThinkPhone era pensato per facilitare l’efficienza, rendendolo perfetto in un contesto professionale. Motorola aveva collaborato con Microsoft per portare Windows 365 sul suddetto terminale, e ci aspettiamo che questo supporto torni nel modello del 2025.

Secondo un recente rapporto, sono trapelate le prime immagini del Motorola ThinkPhone 2025. Il design della fotocamera è stato ridisegnato e l’aspetto complessivo è più vicino alla serie Motorola Edge. Il retro sembra avere un pannello con texture in kevlar o fibra di carbonio, mentre la parte anteriore presenta cornici più sottili e un foro centrale per la fotocamera frontale.

Il nuovo flagship potrebbe avere un display LTPO pOLED da 6,36 pollici con un’alta frequenza di aggiornamento, una risoluzione di 2670 x 1200 (460ppi), superiore ai 399ppi del modello precedente. Le dimensioni del dispositivo sono di 154,1 x 71,2 x 8,1 mm.

Sotto la scocca, si dice che sarà alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 7300, coadiuvato da 8GB di RAM LPDDR4X e 256GB di memoria interna. La batteria potrebbe essere da 4.310 mAh con ricarica rapida a 68W. Sul retro dovrebbe avere una tripla fotocamera con un sensore principale da 50MP, un obiettivo ultra grandangolare da 10MP e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x.