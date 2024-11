Mouse da gaming ASUS di ultima generazione a quasi metà prezzo (-46%)

Per ottimizzare la tua postazione di gioco, non puoi non avere il Mouse da gaming ASUS ROG! Oggi questo gadget di ultima generazione è disponibile su Amazon a soli 86 euro con un mega sconto del 46%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Mouse da gaming ASUS ROG: specifiche tecniche e funzionalità

Il Mouse da gaming ASUS ROG è gadget tech di ultima generazione perfetto per rendere ancora più efficiente la tua postazione di gioco.

Innanzitutto il suo sensore ottico ROG AimPoint da 36.000 dpi presenta una deviazione di < 1% cpi che consente una precisione assoluta nel puntamento e nel colpire. Tra l’altro si tratta del primo mouse dotato del ricevitore ROG Omni che consente la connessione a più dispositivi supportati con un singolo dongle USB con prestazioni senza compromessi.

La resistenza è un altro punto a favore di questo modello in quanto i nuovi Micro Switch ROG hanno una durata di 70 milioni di click. Allo stesso tempo i piedini del mouse ROG Paracord ne consentono un movimento estremamente fluido e senza intoppi, per rendere ancora più confortevole l’uso anche dopo sessioni di parecchie ore.

La modalità di utilizzo è ancora più semplice grazie al software ROG Armoury Crate che permette di regolare le impostazioni di calibrazione delle prestazioni e delle superfici, programmare e mappare i pulsanti, personalizzare gli effetti di illuminazione Aura Sync RGB e molto altro ancora.

