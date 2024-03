Mouse da Gaming Cooler Master: SCONTO PAZZESCO da sfruttare subito!

Hai mai pensato di portare le tue esperienze di gioco a un livello superiore? Per fare ciò, bisogna ovviamente partire dalle basi e acquistare un mouse che ti offra prestazioni elevate e precisione eccellente. Il mouse da gaming da prendere in considerazione è assolutamente quello di Cooler Master, oggi disponibile su Amazon con uno sconto davvero folle. Una detrazione totale del 58%, ti permetterà di acquistare questo fantastico prodotto a soli 20,96€. Approfitta immediatamente dell’offerta!

Mouse da Gaming di Cooler Master: approfitta dello sconto incredibile su Amazon

Questo mouse da gaming si presenta con un design elegante e leggero, pesa appena 48 g ed è dotato di un guscio liscio ergonomico che ne aumenta la durata. L’illuminazione RGB della rotella di scorrimento e nel logo può essere regolata come preferiamo e può mostrare le impostazioni DPI in tempo reale. Ha un sensore ottico talmente all’avanguardia che porta lag e stuttering praticamente al minimo sindacare, più un tracciamento superiore è un attrito migliorato per i movimenti veloci.

I pulsanti L/R fanno uso di microinterruttori ottici durevoli, con un tempo di anti-rimbalzo quasi istantaneo di 0,2 ms. Inoltre, dispone di un Cavo Ultraweave che offre non solo grande affidabilità per quanto riguarda la connessione cablata, ma è anche così leggero che sembra quasi di utilizzare un mouse wireless. Il suddetto è compatibile con tutte le piattaforme Windows e MacOS.

Con le colorazioni bianco opaco e nero opaco, potrai acquistare questo articolo pagandolo più della metà ancora per poche ore: con il 58% di sconto, il prezzo finale è di 20,96€.

