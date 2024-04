Mouse da Gaming Logitech: APPROFITTA dell'OFFERTA a tempo di oggi

Un mouse da gaming di qualità può tornarci particolarmente utile nelle nostre lunghe sessioni di gioco, momento in cui abbiamo bisogno di fare affidamento a un prodotto che sia sempre pronto e adatto a tutte le nostre esigenze. Oggi su Amazon avrai la possibilità di acquistare un ottimo dispositivo di Logitech, modello G402, in offerta a tempo ancora per poche ore: con una detrazione del 5%, potrai acquistare questo mouse da gaming a soli 39,39€. Approfittane ora, l’offerta potrebbe scadere molto presto!

Mouse Logitech da Gaming: acquistalo ora e approfitta dell’offerta a tempo di Amazon

Questo mouse da gaming di Logitech dispone di un tracciamento ad alta velocità grazie al Fusion Engine, con un tracciamento fino a 500 IPS. Avrai a disposizione ben 8 pulsanti programmabili, personalizzando al 100% il mouse cablato e impostando i pulsanti basandoti sul tuo stile di gioco. Puoi scegliere tra un massimo di impostazioni DPI, passando dal targeting pixel preciso da 250 DPI alle manovre rapide e fluide da 4.000 DPI.

Potrai ottenere una risposta velocissima, con la frequenza di aggiornamento di 1 ms che garantisce un’ottima precisione e velocità, con le tue mosse che verranno trasmesse al gioco in tempo record. Il design è estremamente confortevole, con la realizzazione avvenuta mediante materiali leggeri e impugnatura in gomma e piedini a basso attrito; in questo modo, le tue sessioni di gaming possono durare ancora più a lungo. Non preoccuparti del tipo di tappetino, questo mouse si adatterà facilmente alla superficie di cui disponi.

Approfitta subito dell’offerta a tempo e acquista ora questo Mouse da Gaming di Logitech: è in sconto ancora per poche ore del 5%, col prezzo finale fissato sui 39,39€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.