Mouse da Gaming Logitech: prestazioni SUPER a un prezzo ECCEZIONALE

Un mouse che ti possa offrire sempre e comunque delle prestazioni elevate è fondamentale per le tue sessioni intense di gaming. Solo per oggi su Amazon potrai trovare un ottimo sconto riguardante il Mouse da Gaming di Logitech, e questo grazie alle offerte di primavera lanciate ieri. Il prodotto in questione è scontato del 13%, con un prezzo finale che si fissa sui 39,99€.

Mouse da Gaming Logitech: Amazon ti offre un qualcosa di unico a prezzo stracciato

Il nome di questo mouse di Logitech è G502 Hero ed è provvisto di un sensore ottico per gaming HERO che riesce a garantire una precisione fino a 25.600 DPI con totale assenza di smoothing, accelerazione e filtraggio. Ci sono 11 pulsanti programmabili e una rotella di scorrimento ultra veloce in doppia modalità, offrendo con controllo personalizzato al 100% delle tue impostazioni di gioco.

Possiamo regolare il nostro stile di gioco aggiungendo fino a cinque pesi da 3,6 g per configurarlo in base al bilanciamento che preferiamo. Inoltre, dispone della tecnologia Logitech LIGHTSYC del tutto personalizzabile e sincronizzabile con il tuo stile di gioco. I pulsanti sono soggetti a un sistema di tensionamento a molla meccanica per un click veloce e preciso.

All’interno troviamo un sensore di ultima generazione che può rilevare il movimento a grandezze inferiori al micrometro, tracciando gli spostamenti più piccoli di un milionesimo di metro. Insomma, la precisione per questo mouse non è un opinione. Acquista oggi questo strepitoso mouse da gaming su Amazon: solo per oggi lo trovi col 13% di sconto, con il prezzo finale fissato a 39,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.