Mouse Gaming EVGA X20, precisione massima ad oltre METÀ PREZZO

Il mouse gaming EVGA X20 è un dispositivo wireless pensato per quei giocatori esigenti che vogliono solo il massimo, con prestazioni e costruzione di alta qualità. Tutto deve essere al top, la linea di pensiero alla base della progettazione di EVGA X20 è che velocità di clic e precisione al micron sono la stella polare da seguire per dare il meglio al gamer Pro. Per questo motivo lo sconto Amazon oggi è decisamente interessante, un CLAMOROSO MENO 54% che dimezza il prezzo di listino! Da 53,61 euro EVGA X20 viene a costare ora solo 24,72 euro! Assolutamente da non perdere, sia siate dei veri gamer che vogliono solo il meglio, sia siate alla ricerca di un ottimo mouse “da tutti i giorni”… e invece vi portate a casa una vera macchina da guerra!

Precisione assoluta

Il design di EVGA X20, è per nulla banale, dalla linee nervose, ma al contrario è assolutamente ergonomico e ben studiato per garantire il massimo comfort durante lunghe sessioni di gioco. Il mouse ha una forma che si adatta perfettamente alla mano, consentendo un controllo preciso e confortevole in qualsiasi situazione. I materiali utilizzati sono di alta qualità e conferiscono al mouse un aspetto decisamente Premium.

Le caratteristiche tecniche di EVGA X20 sono all’altezza delle aspettative. Il sensore ottico ad alta precisione 16.000 DPI garantisce una tracciabilità precisa dei movimenti, con una precisione estrema anche nei momenti di gioco più intensi. Inoltre, il mouse offre una sensibilità regolabile, che consente di adattare le impostazioni alle proprie preferenze personali.

Una delle caratteristiche più interessanti di EVGA X20 è la possibilità di personalizzazione. Il mouse è dotato di pulsanti programmabili che consentono agli utenti di assegnare comandi personalizzati per ottimizzare le prestazioni in base al gioco in corso.

EVGA X20 è un mouse da gioco di alta qualità che offre prestazioni eccezionali, comfort e tanta personalizzazione. Lo sconto TOP Amazon è da non perdere, MENO 54%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.