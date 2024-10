Mouse Logitech con Trackball a meno di 30€: prezzo mai stato così piccolo

Per lavorare o giocare con la massima efficienza e comodità in qualsiasi postazione, prova questo gadget tech di ultima generazione che ti lascerà a bocca aperta! Parliamo del Mouse Trackball Wireless Logitech Ergo M575, oggi disponibile a soli 29 euro con uno sconto conveniente del 12%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli al volo questa occasione irripetibile, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Mouse Trackball Wireless Logitech Ergo M575: tutte le funzionalità

Il Mouse Trackball Wireless Logitech Ergo M575 si contraddistingue innanzitutto per una forma ergonomica comoda e scolpita che si adatta alla mano in modo naturale, così da permetterti di avere sempre braccio e polso rilassati anche dopo molte ore di utilizzo.

Inoltre garantisce una lettura accurata con un incredibile controllo del cursore su tutte le superfici e una semplice trackball che viene controllata dal pollice. In più, in base alle tue esigenze, è possibile anche regolare la velocità del cursore con il programma Logitech Software.

La modalità di utilizzo è semplicissima e versatile grazie alle due modalità di connessione: potrai connetterti facilmente con Bluetooth o ricevitore USB e non preoccuparti di perdite di connessioni o ritardi fino a 10 metri. Tra l’altro, questo modello di mouse non si muove, quindi risulta ideale per piccoli spazi di lavoro e scrivanie affollate e si adatta perfettamente alla tastiera e a un desktop o laptop.

Per finire, l’autonomia è davvero strepitosa tanto da arrivare a 24 mesi di utilizzo con una singola batteria AA con il ricevitore USB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.