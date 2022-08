Mouse Razer Viper Ultimate con base di ricarica in offerta su Amazon

La serie Viper Wireless di Razer è una rara eccezione tra i mouse wireless: è comodo da usare, facile da regolare ed estremamente comodo. Puoi acquistarlo ora su Amazon a soli 112,30€ invece di 169,99€.

Molti pensano che un mouse wireless potrebbe essere più pesante, grazie ai componenti aggiuntivi che lo caratterizzano e alla batteria, ma a quanto pare, è di appena cinque grammi più pesante rispetto al Viper cablato: 74 grammi contro 69 grammi. Molti sostengono che il peso è tutto quando si tratta di mouse competitivi., ma risulta abbastanza bilanciato e leggero da farti notare a malapena che lo stai usando quando muovi il cursore.

Il Viper Ultimate utilizza il nuovo sensore ottico Focus+ di Razer, che aumenta l’impostazione massima del sensore a ben 20.000 dpi e aumenta la velocità di tracciamento massima da 450 pollici al secondo (ips) a 650 ips. Molti professionisti abbassano la loro impostazione DPI molto in basso e muovono di più le braccia per ottenere un controllo extra.

Combinato con il dock RGB abilitato per Chroma, non è solo bello da vedere. Il modo in cui il dock e il mouse sincronizzano temporaneamente e lampeggiano è da apprezzare: le luci dello stato della batteria si sincronizzano quando lo si aggancia, inoltre possiede una porta USB per conservare il dongle wirless in modo che non occupi una porta aggiuntiva sul tuo PC. Se acquisti il ​​mouse senza il dock, puoi caricare il Viper Ultimate tramite una porta micro-USB nella parte anteriore.

Per quanto riguarda la durata della batteria, il Viper Ultimate ha un’autonomia di circa 70 ore. Molti benchmarks dimostrano che dura circa sei giorni con una carica con i led RGB accesi. Ma se hai il dock, non dovrai mai preoccupartene, dal momento diventerà naturale agganciare e ricaricare il mouse quando finisci di usarlo la sera. Acquistalo ora su Amazon grazie allo sconto del 34%, e ricorda di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

