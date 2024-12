MouseGoggles: il visore VR per topi che rivoluziona la ricerca scientifica

Non solo gli esseri umani possono immergersi nella realtà virtuale. Gli scienziati della Cornell University hanno sviluppato una tecnologia innovativa che consente ai topi di vivere esperienze virtuali in laboratorio, migliorando significativamente la ricerca scientifica. Questo dispositivo, chiamato MouseGoggles, è stato realizzato utilizzando componenti economici ricavati da smartwatch e altri dispositivi esistenti.

Il sistema si distingue per la capacità di offrire un’esperienza immersiva superiore rispetto ai metodi tradizionali. Normalmente, i topi vengono posizionati su tapis roulant circondati da schermi che non coprono completamente il loro campo visivo, limitando le loro reazioni agli stimoli virtuali. Con MouseGoggles, invece, il campo visivo dei roditori è completamente coperto, permettendo loro di interagire in modo più realistico con l’ambiente simulato.

Matthew Isaacson, ricercatore post-dottorato alla Cornell e leader del progetto, ha sottolineato l’approccio pratico adottato per il design del visore. “Abbiamo sfruttato componenti già esistenti, come i display degli smartwatch, che si sono rivelati perfetti per le dimensioni di un visore VR per topi. Non abbiamo dovuto progettare nulla da zero, il che ha reso il processo più semplice ed economico,” ha spiegato Isaacson.

Per testare l’efficacia del sistema, i ricercatori hanno esposto i topi a diversi stimoli visivi monitorando contemporaneamente la loro attività cerebrale e i comportamenti. In un esperimento, un’ombra scura simulava un predatore avvicinandosi gradualmente. A differenza dei sistemi tradizionali, dove i topi mostravano scarse reazioni, con MouseGoggles quasi tutti gli animali hanno reagito con un forte scatto, dimostrando di percepire la minaccia come reale.

Questa tecnologia apre nuove prospettive per la ricerca scientifica. Studi più accurati potrebbero contribuire a mappare l’attività cerebrale dei topi affetti da malattie come l’Alzheimer, con un’attenzione particolare alle aree legate alla memoria e alla navigazione spaziale. Inoltre, potrebbe favorire lo sviluppo di trattamenti per i disturbi cerebrali.

MouseGoggles è anche il primo sistema VR per topi a integrare il tracciamento degli occhi e delle pupille, una funzionalità che potrebbe essere determinante per le ricerche future. Il team sta già lavorando a una versione più leggera e portatile del visore, destinata a roditori più grandi come ratti o tupaie, e sta esplorando la possibilità di simulare ulteriori sensi come gusto e olfatto.

I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Nature Methods, confermando il potenziale di MouseGoggles nel rivoluzionare la ricerca scientifica attraverso la realtà virtuale.