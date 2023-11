OCCASIONE BLACK FRIDAY: Monitor 24" con altoparlanti integrati a soli 89 euro!

MSI PRO MP243X è un ottimo Monitor con schermo da 24″ IPS FHD (risoluzione 1920×1080), velocità 100Hz, 1ms, Altoparlanti integrati, funzione Eye-Friendly per proteggere gli occhi, funzione FreeSync, porte 1x HDMI e 1x DP, possibilità di appenderlo al muro tramite VESA. Oggi lo paghi solo 89,99 euro grazie allo sconto del 24%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

MSI PRO MP243X: le caratteristiche tecniche

Il monitor MSI PRO MP243X è dotato di un pannello IPS da 23,8” (angolo di visione ampio 178°) e risoluzione Full-HD (1920×1080). L’ alta refresh rate di 100Hz (1ms MPRT) migliora l’esperienza visiva con frame rate fluidi e veloci. Funzioni certificate da TÜV Rheinland Eye Comfort sono: alta qualità dei colori, filtri hardware Less Blue Light PRO, tecnologia antiflicker. Trattamento antiriflesso della superficie e impostazioni predefinite in modalità eco.

Con un supporto VESA da 75 mm per il montaggio a parete o su braccio (ad es. MSI VESA Arm MT81). Orientamento verticale e orizzontale grazie al supporto regolabile in 4 direzioni. Altoparlanti incorporati da 3 W. PRO MP243X offre Gamma di colori sRGB del 119% (6 bit + FRC, 16,7 mio. di colori), luminosità di 300 nits, rapporto di contrasto di 1000:1. L’App MSI Display Kit sblocca ulteriori impostazioni (display e produttività).

MSI PRO MP243X oggi lo paghi solo 89,99 euro grazie allo sconto del 24%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.