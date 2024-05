Mt. Gox muove i suoi Bitcoin: ecco le migliori altcoin se i prezzi delle criptovalute crollano

Bitcoin è sceso sotto quota 68mila dollari nella giornata di ieri dopo che alcuni wallet, etichettati come appartenenti al crypto exchange crollato Mt. Gox, hanno spostato 107.547 BTC per un valore di oltre 9 miliardi di dollari verso 3 wallet sconosciuti.

Gli esperti ritengono che la mossa sia in preparazione per l’imminente rimborso ai creditori, che ha una scadenza Di 31 ottobre.

Il FUD di Mt. Gox ha momentaneamente messo in pausa il rally dei prezzi di Bitcoin, con una maggiore pressione di vendita prevista una volta che Mt. Gox Rehabilitation Trustee avrà avviato il processo di rimborso. Pertanto, la possibilità ribassista di un crollo più ampio delle criptovalute non può essere scartata.

Il prezzo del Bitcoin crollerà a causa del FUD di Mt. Gox?

Gli esperti sono divisi nelle loro opinioni riguardo all’impatto ribassista complessivo del FUD di Mt. Gox.

Mark Karpeles di Joseon ritiene che non sia ancora pianificata una vendita imminente di BTC e che il movimento Bitcoin di oggi sia stato in gran parte una mossa preparatoria.

Allo stesso modo, l’analista crypto Myles Deutscher appare ottimista, considerando l’andamento del mercato ha conosciuto sui rimborsi dal gennaio di quest’anno. Tuttavia, si aspetta una certa pressione di vendita e ancora più FUD.

In effetti, il fatto che gli utenti insoddisfatti di Mt.Gox riceveranno i loro Bitcoin dopo un decennio non può essere ignorato, il che potrebbe comportare un significativo crollo del prezzo di BTC.

Tuttavia, Deutscher ha sottolineato che, considerando che Bitcoin è nel bel mezzo di una corsa al rialzo, il FUD di Mt. Gox potrebbe essere un’eccellente opportunità di accumulazione per gli investitori esclusi.

Quali sono le migliori altcoin in questo momento?

Con la recente approvazione degli ETF spot su Bitcoin ed Ethereum e l’atteggiamento sempre più accomodante della Fed, il mercato delle criptovalute rimane estremamente rialzista.

Pertanto, qualsiasi pressione di vendita – come è possibile nel caso del piano di riabilitazione di Mt. Gox – è un’eccellente opportunità per “buy the dip”.

Vediamo adesso quali sono le 3 migliori altcoin da prendere in considarazione ora se i prezzi delle criptovalute crollano a causa del FUD di Mt. Gox.

Pepe ($PEPE)

La principale meme coin di Ethereum, Pepe, rimane fortemente correlata al sentiment di mercato più ampio.

Pertanto, un crollo del prezzo del Bitcoin è destinato ad avere un impatto negativo sul prezzo del Pepe, presentando eccellenti opportunità di acquisto.

Pertanto, Pepe coin ha già dimostrato finora che sarà una delle criptovalute con le migliori prestazioni durante questo ciclo rialzista. È già la 19esima criptovaluta più grande al mondo CoinMarketCap, con una capitalizzazione di mercato di poco inferiore ai 7 miliardi di dollari.

Tuttavia, considerando che Dogecoin ha registrato il massimo storico di 75 miliardi di dollari durante l’ultima corsa rialzista, Pepe potrebbe essere ancora ampiamente sottoapprezzato.

Rimane quindi una delle migliori altcoin da acquistare adesso, soprattutto se il prezzo di Pepe crolla a causa della saga di Mt. Gox.

Dogeverse ($DOGEVERSE)

Le nuove meme coin sono molto richieste durante la crisi del mercato poiché gli investitori disinvestono dalle altcoin a grande capitalizzazione verso asset più volatili, come Dogeverse.

Il suo arrivo sui mercati è previsto per il 5 giugno e potrebbe emergere come una delle meme coin più performanti, nonché una delle migliori altcoin di oggi.

Dogeverse ha fatto parlare di sé nel settore delle meme coin durante tutta la sua fase di prevendita, raccogliendo oltre 15 milioni di dollari nell’ICO. Il suo rivoluzionario concetto multi chain è stato uno dei principali fattori alla base di questa domanda iniziale.

Pertanto, Dogeverse sarà il primo meme token a essere lanciato su 6 diverse blockchain, tra cui Ethereum, Solana, Base, Polygon, Avalanche e BNB Smart Chain. Ciò significa che la meme coin colpirà i popolari DEX e CEX in ciascuno degli ecosistemi sopra menzionati.

Gli esperti ritengono che questa strategia multi-catena potrebbe rappresentare un punto di svolta, il che potrebbe portare Dogeverse a fornire potenzialmente rendimenti fino a 100 volte.

Chainlink($LINK)

Chainlink rimane una delle altcoin fondamentalmente più forti, grazie alla sua avanguardia Oracolo e la tecnologia DeFi.

Analista Michael van de Poppe su MN Trading rivela che $LINK ha recentemente completato con successo un nuovo test della sua zona di supporto cruciale. Si aspetta che il prezzo di Chainlink aumenti fino al 300% fintanto che continua a mantenersi al di sopra del livello di 16 dollari.

Chainlink è anche un eccellente indicatore per il più ampio spazio delle altcoin. Considerando che l’ETF spot sull’Ethereum potrebbe dare il via a una corsa rialzista delle altcoin, $LINK potrebbe emergere come uno dei token con le migliori prestazioni.