Multe per Apple e Google in Corea del Sud: Violazione delle Leggi sulla Privacy

Le unità coreane di Apple e Google sono state multate dalla Commissione Coreana per le Comunicazioni (KCC) per presunte violazioni della legge sulla raccolta dei dati di posizione. La decisione è stata annunciata mercoledì – come riportato dal The Korea Times – e rientra in un più ampio controllo delle aziende che gestiscono informazioni sulla posizione, condotto sotto l’Atto sulla Protezione e l’Uso delle Informazioni di Posizione, rivisto nel 2022.

Secondo la KCC, l’unità coreana di Google è stata multata per 3 milioni di won (circa 2.179 dollari) per presunta violazione di una clausola sulla divulgazione della propria politica sui dati di posizione. Nel dettaglio, Google non avrebbe adeguatamente informato gli utenti riguardo la sua politica sulla raccolta e l’uso dei dati di posizione.

Più severa la sanzione per l’unità coreana di Apple, che dovrà pagare una multa di 210 milioni di won (circa 152.100 dollari). Apple è accusata non solo di aver raccolto dati di posizione senza il consenso degli utenti, ma anche di non aver divulgato adeguatamente la propria politica sui dati di posizione e altre violazioni correlate.

La KCC ha imposto multe a un totale di 188 aziende, tra cui le unità coreane di Google e Apple, per violazioni della legge sulla protezione delle informazioni di posizione. Queste misure amministrative sono il risultato di un’ispezione regolare delle aziende che gestiscono informazioni sulla posizione.

Il presidente della KCC, Kim Hong-il, ha sottolineato l’importanza della protezione della privacy degli individui nell’uso delle informazioni di posizione:

“Le informazioni sulla posizione sono una risorsa chiave per migliorare la comodità degli utenti e una base per la crescita delle industrie innovative, ma dobbiamo considerare la protezione della privacy degli individui e la sicurezza sociale nell’utilizzo delle informazioni”

Questa vicenda mette in luce le crescenti preoccupazioni riguardo la privacy e la protezione dei dati in un’epoca in cui le informazioni personali diventano sempre più cruciali per le tecnologie innovative.