Nest Cam Con Cavo tutta la sicurezza della videosorveglianza di Google in super sconto!

Google Nest Cam Con Cavo è una telecamera di sicurezza domestica che offre un’ampia gamma di funzionalità per monitorare e proteggere la tua casa. Questa telecamera compatta e intelligente si integra con il tuo sistema Google Nest per offrire una videosorveglianza affidabile e soprattutto facile da gestire e installare. Amazon ci fa un grande piacere scontando questa telecamera del 31% col prezzo che precipita da 99,99 euro sino a fermarsi a 69 euro tondi tondi. La sicurezza non ha prezzo, ma se il prezzo è scontato è decisamente meglio!

Tutto sotto controllo

La Nest Cam è dotata di una risoluzione video in Full HD e HDR, che permette di visualizzare le immagini in alta definizione e con dettagli nitidi. La qualità dell’immagine è quindi eccezionale, dispone inoltre di un campo visivo di 130 gradi, che copre un’ampia area e permette di monitorare più angoli contemporaneamente.

Questa telecamera di sicurezza è facile da installare e da configurare. Basta collegarla a una presa di corrente e seguirne le istruzioni per collegarla al tuo account Google Nest. Una volta configurata è possibile accedere alle immagini in tempo reale tramite l’app Google Nest sul tuo smartphone o tablet. Inutile che si ricevono notifiche e avvisi quando la telecamera rileva un movimento o un suono nella sua area di copertura.

La camera è dotata anche di visione notturna, che consente di monitorare la casa anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie ai LED infrarossi integrati, la telecamera può catturare immagini chiare e dettagliate anche al buio, garantendo quindi una sorveglianza continua.

Nest Cam ha anche un microfono e un altoparlante integrati che permettono una comunicazione bidirezionale in modo da parlare con chi entra nel cono utile della camera.

Google Nest Cam è una telecamera di sicurezza domestica affidabile e avanzata, dotata di tutte quelle caratteristiche che ci permettono di monitorare casa dovunque siamo e senza problemi.

Amazon la sconta fortemente, se ancora non siete entrati nel mondo della videosorveglianza “fai da te” questo è il momento giusto: il 31% tagliato via dal prezzo di listino è imperdibile, da mettere nel carrello ora!

