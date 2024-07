Netflix, 5 serie TV da non perdere ad agosto 2024

Dopo un mese di luglio ricco di novità, Netflix non rallenta la sua marcia e promette un agosto altrettanto emozionante.

Con un mix di generi che spaziano dal thriller alla commedia, passando per il fantasy e l’horror, ecco cinque serie TV Netflix in uscita ad agosto 2024 che non dovreste assolutamente perdere.

Le migliori serie TV Netflix di agosto 2024

Da un avvincente adattamento di un romanzo bestseller a un’attesissima serie sci-fi, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

The Umbrella Academy 4

L’8 agosto torna finalmente la quarta stagione di The Umbrella Academy, l’acclamata serie basata sui fumetti di Gerard Way. Dopo la drammatica conclusione della terza stagione, i fratelli Hargreeves si trovano nuovamente a dover affrontare nuovi pericoli e misteri. Questa stagione promette di rispondere a molte domande lasciate in sospeso e di portare nuove avventure emozionanti.

Emily in Paris 4 (Parte 1)

Il 15 agosto esce la prima parte della quarta stagione di Emily in Paris, dove seguiamo le nuove sfide e i dilemmi romantici di Emily nella città dell’amore. Dopo gli eventi tumultuosi della terza stagione, Emily dovrà navigare tra carriera, amicizie e relazioni sentimentali in una Parigi sempre più complessa e affascinante.

KAOS

Il 29 agosto debutta KAOS, una serie drammatica che reinterpreta i miti greci in chiave moderna. Questa serie promette di esplorare temi di potere, destino e divinità con un cast stellare e una trama intricata e avvincente. Preparati a vedere le leggende mitologiche come non le hai mai viste prima.

Terminator Zero

Sempre il 29 agosto arriva Terminator Zero, una nuova aggiunta alla leggendaria saga di Terminator, franchise noto in tutto il mondo grazie ai film con Arnold Schwarzenegger. Questa serie anime promette azione adrenalinica ed animazioni di alto livello, seguendo la lotta senza fine tra umani e macchine. Un must per i fan della fantascienza e dell’azione, e ovviamente per tutti i fan della saga.

Respira

Chiude il mese, il 30 agosto, Respira, un thriller psicologico che segue la storia di una donna intrappolata in una relazione tossica mentre cerca disperatamente una via di fuga. La serie promette tensione e colpi di scena in ogni episodio, tenendoti incollato allo schermo fino all’ultimo minuto.

Queste nuove uscite su Netflix ad agosto 2024 offrono un’ampia gamma di generi e storie, assicurando che ci sia qualcosa per tutti i gusti. Ma avete recuperato le migliori serie Netflix di luglio 2024?