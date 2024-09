Netflix: addio al supporto per iOS 16 e iPadOS 16

Secondo quanto si apprende, sembra che l’app di Netflix smetterà di supportare iOS 16 e iPadOS 16, richiedendo a tutti gli utenti di utilizzare iOS 17 o successivi e iPadOS 17 o successivi per ricevere nuovi aggiornamenti, funzionalità e correzioni di bug.

Netflix: cosa significa la fine del supporto per iOS 16?

Per farla breve, significa che gli utenti che utilizzano ancora iOS 16 – principalmente coloro che possiedono un iPhone X, oltre a chi utilizza ancora gli ‌iPhone‌ 8 e 8 Plus (e quindi non possono scaricare le iterazioni successive) – non potranno aggiornare alla versione dell’app che introduce questa modifica. Lo stesso vale per i proprietari di iPad Pro (1ª generazione) e iPad (5ª generazione), che continueranno a utilizzare versioni di iPadOS 16, dato che ‌iPadOS 17‌ non supporta più questi modelli.

I possessori di questi dispositivi potranno continuare a utilizzare la versione attuale dell’app di Netflix fino a quando non verrà disattivata, ma non riceveranno più nuove funzionalità o correzioni di bug. Qual è la soluzione? Semplice: gli utenti che hanno questi modelli più datati potranno comunque accedere a Netflix tramite il browser.

In sintesi, i modelli di ‌iPhone‌ e ‌iPad‌ che perderanno il supporto per l’app di Netflix sono i seguenti:

iPhone‌ 8;

iPhone‌ 8 Plus;

iPhone‌ X;

iPad Pro‌ (1ª generazione);

iPad‌ (5ª generazione).

Questi cambiamenti sono stati rilevati nel codice dell’app di Netflix da Aaron Perris, collaboratore di MacRumors. Non è ancora noto quale aggiornamento porrà fine al supporto per i dispositivi Apple sopra elencati, ma considerando che le stringhe di codice sono presenti nell’ultima versione, l’update in questione potrebbe arrivare presto.

In conclusione, i possessori di dispositivi più vecchi dovranno aggiornare il proprio hardware o accedere a Netflix tramite browser per continuare a utilizzare la piattaforma. Una soluzione potrebbe essere quella di acquistare un iPad (2022), ad esempio, visto il modello azzurro da 64 GB che costa soltanto 379,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.