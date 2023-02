Netflix, 5 anime da non perdere nel 2023

Oltre a una gran quantità di film e serie TV, Netflix prevede una buona dose di anime per il 2023, che renderanno senz’altro felici gli appassionati di animazione made in Japan.

In questo articolo ne abbiamo scelti 5, di cui è già nota la data d’uscita, che non dovreste lasciarvi scappare, soprattutto se non riuscite a resistere a questa forma di intrattenimento visivo.

Gli anime Netflix più attesi del 2023

Da una raccolta di storie dell’orrore al ritorno dell’esuberante panda rosso antropomorfo, ecco cosa guardare sulla piattaforma streaming.

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre

Disponibile dal 19 gennaio, questa serie si basa sulle incredibili opere di Junji Ito, uno dei più famosi artisti horror giapponesi di sempre. In totale, l’anime offrirà un adattamento di ben 20 storie, che potranno senz’altro essere apprezzate dai fan del genere.

Aggretsuko 5

La quinta stagione sarà anche l’ultima di Aggretsuko, quindi, purtroppo, saluteremo definitivamente Retsuko. Avrà il suo lieto fine o sarà condannata a vivere una vita da single come zerbino dell’ufficio? Da febbraio arrivano i nuovi episodi con protagonista il panda rosso di 25 anni. La sua modestia e disponibilità la portano a essere sfruttata dai suoi pigri colleghi, e che si tratti di osservazioni sessiste e misogine del suo capo o di essere infastidita dai suoi colleghi condiscendenti, Retusko ha un unico modo per alleviare il suo stress… cantando death metal al karaoke locale!

Ultraman 3

Nel 2023 saluteremo anche Ultraman. C’è stata una lunga pausa tra la prima e la seconda stagione, ma per fortuna i fan non dovranno aspettare così tanto per la stagione 3, in dirittura d’arrivo nel primo quadrimestre dell’anno. Ormai soltanto un lontano ricordo, si credeva che il leggendario “Gigante di Luce” avesse lasciato la terra e fosse tornato sul suo pianeta natale. Tuttavia, suo figlio, Shinjiro Hayata, scopre il segreto di suo padre e assume il ruolo di Ultraman.

Black Clover: Sword of the Wizard King

Sebbene la serie anime non sia disponibile per su Netflix, ciò non ha impedito al gigante dello streaming di acquisire i diritti del prossimo film di Black Clover. La pellicola sarà disponibile dal 31 marzo 2023 e si spera che la sua aggiunta funga da apripista alla serie anime.

Kengan Ashura (Parte 3)

La terza parte di Kengan Ashura non ha una finestra di distribuzione precisa, ma sappiamo che arriverà sulla piattaforma nel 2023. Ci aspettano quindi nuovi episodi pieni di adrenalina e combattimenti epici. La serie è piuttosto godibile anche grazie alla sua trama lineare: per centinaia di anni, i ricchi e potenti del Giappone hanno ingaggiato i combattenti più abili per organizzare scontri di gladiatori. A irrompere sulla scena è Tokita Ohma, che non vede l’ora di competere e affrontare gli avversari più forti che ci siano.

Anche altri anime interessanti sono in dirittura d’arrivo sulla piattaforma, ma questi 5 meritano un occhio di riguardo. A proposito del gigante dello streaming, avete recuperato i migliori film Netflix del 2022?