Netflix, gli anime di settembre 2023

Oltre a serie TV e film, Netflix introduce ogni mese nel catalogo qualche anime per accontentare gli appassionati del genere. Il mese scorso protagonista indiscusso è stato il bellissimo Paprika di Satoshi Kon, ma anche a settembre 2023 non manca qualche sorpresa.

Quali sono, quindi, gli anime in uscita a settembre 2023 su Netflix? Li abbiamo raccolti tutti in questo articolo.

Gli anime in uscita a settembre 2023 su Netflix

Dalla reinterpretazione di una favola classica a un’opera sui kaijū, ecco cosa offre questo mese la piattaforma streaming.

Belle

Dal 1 settembre è disponibile lo splendido Belle, reinterpretazione contemporanea e tutta giapponese de La bella e la bestia, diretto e scritto da Mamoru Hosoda. La storia è incentrata su Suzu, una liceale che ha perso la madre da piccola. Il lutto l’ha portata a chiudersi in se stessa e a trascurare non solo il rapporto col padre ma pure la sua grande passione per il canto. Un giorno scopre l’esistenza di un mondo virtuale chiamato U, e al suo interno diventa una famosa cantante conosciuta come Belle. L’incontro con un misterioso avatar a forma di Drago apre la strada a nuove avventure.

Bleach 6

Lo stesso giorno segna anche l’ingresso nel catalogo della sesta stagione di Bleach, adattamento dell’omonimo manga di Tite Kubo. Gli episodi di questa stagione, che vanno dal 110 al 131, riguardano le vicende dell’arco narrativo degli Arrancar: l’apparizione.

Gamera -Rebirth-

Il 7 settembre fa invece capolino Gamera -Rebirth-, anime in sei episodi dedicato proprio al “cugino” di Godzilla. La storia è ambientata nell’estate del 1989, quando quattro ragazzi di Tokyo assistono all’avvento del gigantesco kaijū tartaruga Gamera, che protegge l’umanità da mostri divoratori di uomini. La serie animata è stata scritta e diretta da Hiroyuki Seshita.

Kengan Ashura 2

Seconda stagione dell’adattamento dell’omonimo manga scritto da Yabako Sandrovich e disegnato da Daromeon. La nuova tranches di episodi, in arrivo dal 21 settembre, presenterà le finali del Kengan Annihilation Tournament e la conclusione della storia originale.

Scissor Seven 4

Sempre il 21 settembre debutta anche la quarta stagione di Scissor Seven. Stavolta non stiamo parlando di una produzione giapponese bensì cinese, creata da Xiaonfeng He. La trama è incentrata su Seven, un assassino professionista che vive su un’isola, dove svolge la sua professione per soli 567 yuan.

Castlevania: Nocturne

Infine, il 28 settembre, fa il suo ingresso su Netflix l’atteso Castlevania: Nocturne, spin-off dell’apprezzato franchise videoludico. La nuova serie è incentrata sulle origini di Richter Belmont, che si ritroverà a dare la caccia ai vampiri nel periodo della Rivoluzione Francese. Sarà infatti Annette, una maga dei Caraibi, a cercare l’ultimo discendente della leggendaria famiglia di cacciatori di vampiri affinché possa guidare la resistenza contro un esercito di creature della notte. Una vera e propria origin story di Richter mai vista prima, “un’evoluzione dell’originale serie Castlevania di Netflix” guidata dallo showrunner Kevin Kolde e scritta da Clive Bradley.

