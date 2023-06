Netflix, 5 film anime da vedere in estate

Il parco titoli di Netflix è sempre più ampio, anche per quanto riguarda gli anime. A parte le tanto apprezzate serie, pure i film d’animazione giapponese attirano una buona fetta di pubblico e, nelle sere d’estate, spesso sono un’ottima opzione per trascorrere una serata lontani dall’umidità che c’è fuori.

Ma quali sono i migliori film anime da vedere in estate su Netflix? Ne abbiamo raccolti 5 da non perdere assolutamente.

I film d’animazione più estivi su Netflix

Da alcuni capolavori dello Studio Ghibli a una storia d’amore accompagnata dagli haiku, ecco cosa guardare sulla piattaforma.

Quando c’era Marnie

Un’opera struggente, caratterizzata da un tratto visivo preciso e impeccabile nel disegno dei fondali. Protagonista è Anna, una ragazzina orfana che si trasferisce in campagna per motivi di salute. Qui fatica a integrarsi e passa le giornate girovagando solitaria: la sua attenzione è tutta per una grande e misteriosa villa, dove conosce Marnie, ragazza con cui stringe una profonda amicizia ma che nasconde diversi segreti.

Ponyo sulla scogliera

Ponyo è una dolce pesciolina che viene raccolta dall’oceano e soccorsa da un bambino. Tra i due nasce un forte legame, così, quando lei è costretta dal padre a tornare nelle profondità dell’oceano, Ponyo vuole diventare una bambina per ricongiungersi all’amico. Una favola marina genuina e delicata, che permette anche ai più piccoli di avvicinarsi a temi importanti come l’ambientalismo e il difficile rapporto tra uomo e natura.

Si sente il mare

La storia di un triangolo amoroso, quello tra la giovane Muto Rikako e due suoi coetanei che si prendono una cotta per lei. Il rapporto tra i tre si trasforma in un gioco di affetto e invidia. Per molto tempo considerato “il brutto anatroccolo” dello Studio Ghibli, il film è stato rivalutato negli anni seguenti e fa della sua storia minimalista e di realtà quotidiana il suo tratto distintivo. Una storia d’amore straordinaria proprio nella sua ordinarietà.

La casa tra le onde

Uno strano fenomeno catapulta il condominio, in cui tre ragazzi stanno giocando, nel bel mezzo del mare. I protagonisti dovranno così trovare il modo per ritornare nel loro mondo prima che sia troppo tardi. Attraverso un ritmo narrativo in crescendo, che tiene lo spettatore incollato allo schermo, la pellicola si presenta come un racconto fantastico apparentemente semplice, ma che in realtà cela complessità e una psicologia dei personaggi approfondita e veritiera.

Words Bubble Up Like Soda Pop

Un ragazzo che ha difficoltà a comunicare e una ragazza insicura, che nasconde l’apparecchio per i denti dietro una mascherina, si avvicinano l’uno all’altra grazie alla loro sensibilità e capiscono di essere complementari. Una storia che, seppur piena di cliché e molto prevedibile, racconta in modo riuscito di una torrida estate giapponese, dove vecchi e nuovi amori si intrecciano sullo sfondo di tramonti rossi e cicale che cantano.

