Netflix, 5 film da non perdere a dicembre 2023

Un dicembre 2023 davvero ricco di grandi film su Netflix, che chiude in bellezza un anno pieno di sorprese.

Quali sono, quindi, i migliori film Netflix di dicembre 2023? Di seguito trovate cinque pellicole che non dovreste assolutamente lasciarvi sfuggire.

I migliori film Netflix di dicembre 2023

Dal preannunciato capolavoro di Bradley Cooper al primo capitolo di una nuova saga firmata Zack Snyder, ecco cosa guardare questo mese sulla piattaforma streaming.

The Archies

Il 7 dicembre apre le danze il musical indiano ispirato ai fumetti della Archie Comics (gli stessi che hanno ispirato la serie cult Riverdale), ambientato nel 1964 in India. Intimamente connessa all’affermarsi del rock and roll, la storia, almeno visivamente, richiama moltissimo quella dell’America degli anni ’60, in cui non mancano i classici dilemmi adolescenziali e le tribolate storie d’amore dei giovanissimi protagonisti.

Il mondo dietro di te

Il giorno seguente, l’8 dicembre, è il momento di un film che ha incuriosito un po’ tutti già dal trailer. Si tratta di un thriller che ruota intorno a una direttrice creativa e un professore che affittano una bellissima casa assieme ai loro figli adolescenti. Tutto bello, finché un padre e una figlia bussano alla porta in piena notte e affermano di essere i padroni della casa. Ma c’è di più: raccontano di essere fuggiti da New York, messa al buio da un blackout. Cosa sta succedendo davvero là fuori?

Galline in fuga – L’alba dei nugget

Il 15 dicembre arriva, a oltre vent’anni dall’uscita di Galline in fuga, l’atteso sequel con protagonista Gaia, doppiata da Thandiwe Newton nella versione originale. La trama riprende da dove il primo film ci aveva lasciati, con Gaia che ha finalmente trovato un posto da sogno dopo essere riuscita a fuggire per il rotto della cuffia dalla fattoria dei Tweedy: adesso sta in un tranquillo rifugio su un’isola, lontano dai pericoli causati dall’uomo. Quando lei e Rocky danno alla luce una pulcina di nome Molly, il lieto fine sembra vicino. Ma sulla terraferma, l’intera razza dei gallinacei deve affrontare una nuova e terribile minaccia.

Maestro

Il 20 dicembre esce il film diretto, prodotto, scritto e interpretato da Bradley Cooper nei panni del direttore d’orchestra e compositore Leonard Bernstein. Racconta un’imponente e impavida storia d’amore che ripercorre la relazione durata una vita tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Maestro non è solo una dichiarazione d’amore alla vita e all’arte, ma una rappresentazione emotivamente epica di famiglia e amore.

Rebel Moon

Proprio a ridosso del Natale, il 22 dicembre, esordisce invece Rebel Moon, saga fantascientifica di Zack Snyder divisa in due parti. Questo mese potremmo gustarci la parte 1, Figlia del Fuoco, mentre la seconda parte, La Sfregiatrice, uscirà ad aprile del 2024. La storia racconta della misteriosa Kora, inviata a scovare dei combattenti per affrontare insieme gli eserciti di una potenza tirannica che minacciano una tranquilla colonia ai confini della galassia. Inizia così una grande battaglia per il loro futuro.

