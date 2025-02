Netflix, film e serie TV in uscita tra il 17 e il 23 febbraio 2025

La quarta settimana di febbraio 2025 si presenta ricca di emozioni e colpi di scena grazie a una nuova uscita di Netflix.

Stiamo parlando di Zero Day, una miniserie creata da Noah Oppenheim, Eric Newman e Michael S. Schmidt, porta sullo schermo una storia di spionaggio e intrighi politici senza precedenti. Protagonista è il premio Oscar Robert De Niro nei panni di George Cummings, un ex presidente degli Stati Uniti che si ritrova al centro di una cospirazione internazionale dopo il suo ritiro dalla politica. Mentre gli eventi si susseguono con ritmo incalzante, Zero Day esplora temi come il potere, la manipolazione e il fragile equilibrio tra verità e finzione in un mondo iperconnesso. Un thriller intenso e attuale che promette di tenere incollati allo schermo.

Tutte le novità Netflix tra il 17 e il 23 febbraio 2025

Ecco le novità di questa settimana disponibili sulla nota piattaforma streaming.

Serie TV originali

American Murder: Il caso Gabby Petito – 17 febbraio

Court of Gold: il basket alle Olimpiadi di Parigi – 18 febbraio

Storia della mia famiglia – 19 febbraio

Zero Day – 20 febbraio

