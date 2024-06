Netflix, 5 film da non perdere a giugno 2024

Anche sul fronte cinema come su quello seriale, Netflix propone interessanti contenuti ai suoi abbonati a giugno 2024. Il servizio di streaming vuole rafforzare anche questo mese il suo catalogo cinematografico.

Ma quali sono i migliori film Netflix di giugno 2024? Ne abbiamo raccolti cinque che dovreste assolutamente tenere in considerazione.

I migliori film Netflix di giugno 2024

Da una pellicola con protagonisti Nicole Kidman e Zac Efron a un lungometraggio animato su un supereroe giapponese, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Lumberjack The Monster

Spazio al film giapponese Lumberjack The Monster, bizzarro thriller-horror del regista Takashi Miike. Disponibile dal 1 giugno, la pellicola segue la storia di uno squilibrato avvocato, Akira Ninomiya, che non esita a eliminare chiunque intralci la propria strada. Una notte viene brutalmente attaccato da un aggressore sconosciuto che indossa una “maschera da mostro”, ma sopravvive all’assalto. Decide così di vendicarsi da solo e scoprire chi si nasconde dietro quella maschera.

Under Paris

Il 5 giugno è il momento di un film ad alta tensione francese, Under Paris, che sostanzialmente trasporta la trama de Lo squalo a Parigi. Sostituendo le prossime Olimpiadi con i mondiali di triathlon, Under Paris immagina che uno squalo si aggiri nella Senna, e soltanto la scienziata Sophie (Bérénice Bejo) cerca di lanciare l’allarme. Le istituzioni cittadine – come il famigerato sindaco nel classico spielberghiano – si preoccupano invece di non rovinare la festa.

Hit Man

Il 7 giugno esce Hit Man, commedia d’azione che vede Glen Powell nel ruolo principale, insieme ad Adria Arjona. La narrazione ruota attorno a un professore che scopre il suo talento come falso Hit Man in operazioni di polizia sotto copertura, ma presto viene avvolto in un mondo di inganni quando si imbatte in un cliente che gli ruba il cuore. Sorprendentemente, la trama è basata su una storia vera.

Ultraman: Rising

Ultraman: Rising fa il suo esordio nel catalogo il 14 giugno e si pone come una reinterpretazione del leggendario eroe giapponese. A differenza del precedente progetto dedicato a Ultraman, sempre su Netflix e sempre sottoforma di anime, questa volta le fattezze del personaggio non sono state cambiate sebbene il protagonista non sia lo storico Shin Hayata, bensì la stella del baseball Ken Sato. La cosa interessante è che nel film l’alieno non si troverà a difendere la Terra dai Kaiju che vogliono conquistarla, ma sarà alle prese con una situazione decisamente inedita per lui quando l’uovo del suo più temibile avversario gli si schiuderà fra le mani.

A Family Affair

Il 28 giugno approda poi nella libreria Netflix il film A Family Affair, scritto da Carrie Solomon e diretto dal candidato all’Oscar Richard LaGravenese con Nicole Kidman e Zac Efron, innamorati (sul set) e più complici che mai. La loro sorprendente storia d’amore dà il via a conseguenze comiche, mentre affrontano le complicazioni dei sentimenti, del sesso e dell’identità.

A proposito del gigante dello streaming, avete recuperato le migliori serie TV Netflix di maggio 2024?