Netflix, 5 film da non perdere a ottobre 2024

Ottobre 2024 si preannuncia un mese da brividi per gli amanti del cinema su Netflix. La piattaforma streaming arricchisce il suo catalogo con una selezione di titoli imperdibili, spaziando tra horror psicologici, thriller avvincenti e commedie familiari. Ecco cinque film che non dovreste assolutamente perdere questo mese.

I migliori film Netflix di ottobre 2024

Da un horror claustrofobico a un emozionante viaggio romantico, ecco cosa vedere questo mese su Netflix.

Il Buco – Capitolo 2

Disponibile dal 4 ottobre, Il Buco – Capitolo 2 è il sequel del celebre film spagnolo che ha conquistato il pubblico con la sua rappresentazione distopica e angosciante di una prigione verticale. Il nuovo capitolo esplora dunque nuove e inquietanti dinamiche tra i prigionieri. Con una narrazione ancora più cupa e visivamente potente, questo sequel promette di mantenere alta la tensione, offrendo uno sguardo ancor più profondo sulle crudeltà umane e sulla disperazione.

It’s What’s Inside

In uscita anch’esso il 4 ottobre, It’s What’s Inside è stato una scommessa per Netflix da quando ne ha acquistato i diritti appena tre giorni dopo la sua presentazione al Sundance, dove il film è stato inserito nella sezione Midnight, dedicata ai titoli horror del festival. Scritto e diretto da Greg Jardin, il film narra le vicende di una festa pre-matrimoniale che si trasforma in un incubo quando un uomo arriva con una valigia dal contenuto sconosciuto.

Lonely Planet

Dal 11 ottobre arriva su Netflix Lonely Planet, una storia d’amore ambientata tra le meraviglie naturali e culturali del Marocco. Interpretato da Laura Dern e Liam Hemsworth, il film segue una scrittrice di guide turistiche e un fotografo freelance che si incontrano per caso a Marrakech. Tra avventure, scoperte e momenti di profonda intimità, i due protagonisti si trovano a fare i conti con il loro passato e con la possibilità di un futuro insieme. Diretto con maestria e con un’ambientazione da sogno, Lonely Planet è un viaggio romantico che esplora l’anima umana e il desiderio di connessione.

Lupi Mannari

In uscita il 23 ottobre, Lupi Mannari (Family Pack) racconta di una famiglia che, dopo aver scoperto un misterioso gioco di carte, viene trasportata indietro nel tempo in un villaggio medievale dove ogni notte deve respingere pericolosi lupi mannari. La pellicola è basata su un particolare gioco da tavolo chiamato The Werewolves of Millers Hollow ed è diretta da Francois Uzan.

Don’t Move

Concludiamo il mese con Don’t Move, disponibile dal 25 ottobre. Il film, diretto da Sam Raimi, segue un serial killer esperto che inietta un agente paralizzante a una donna in lutto mentre i due sono isolati nel profondo della foresta. Mentre l’agente si impossessa gradualmente del suo corpo, la donna deve correre, nascondersi e lottare per la sua vita prima che il suo intero sistema nervoso si spenga.

E non è tutto…

Oltre a questi film, ottobre porta con sé anche tante novità in fatto di serie TV, con il ritorno di show di successo e nuovi intriganti debutti. Che siate amanti dell'azione, del romanticismo o dell'horror, Netflix ha preparato un mese che vi terrà incollati allo schermo.