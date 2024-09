Netflix, 5 film da non perdere a settembre 2024

Settembre 2024 promette un mese ricco di emozioni per gli abbonati di Netflix, con una serie di nuovi film pronti a sorprendere e intrattenere.

Ecco cinque dei film più attesi che non dovreste lasciarvi sfuggire questo mese.

I migliori film Netflix di settembre 2024

Da un thriller mozzafiato a una commedia avvincente, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Apollo 13: Survival

Disponibile dal 5 settembre, Apollo 13: Survival è un avvincente documentario che racconta la famosa missione spaziale del 1970. Il film si concentra sugli straordinari sforzi di sopravvivenza dell’equipaggio dopo che un’esplosione mette a rischio il ritorno sulla Terra. Con filmati d’archivio e interviste esclusive, questo documentario offre una nuova prospettiva su una delle più grandi storie di sopravvivenza della storia.

Boxer

In uscita l’11 settembre, Boxer è un film biografico sportivo annunciato durante la presentazione della programmazione polacca all’inizio di quest’anno. Il film segue la storia di un giovane pugile che fugge dalla Polonia durante l’era comunista per diventare il più grande combattente della storia. Con una trama avvincente e performance potenti, Boxer promette di essere un must per gli amanti del genere.

Uglies

Uglies, in uscita il 13 settembre, è un atteso adattamento del romanzo distopico di Scott Westerfeld. Il film, interpretato da Joey King, è ambientato in un futuro dove a 16 anni tutti devono sottoporsi a un intervento chirurgico per diventare “perfetti”. La protagonista, Tally Youngblood, scopre che la perfezione ha un prezzo molto alto e deve decidere se conformarsi o ribellarsi a un sistema che nasconde oscuri segreti.

Una tomba per le lucciole

Capolavoro indiscusso dello Studio Ghibli, il film si aggiunge alla collezione di Miyazaki & co. già disponibile sulla piattaforma. Creato da Isao Takahata, Una tomba per le lucciole dipinge tutta la drammaticità della guerra e del bombardamento aereo, attraverso gli occhi di un bambino e sua sorella minore.

His Three Daughters

Arriva su Netflix il 20 settembre His Three Daughters, un dramma familiare che esplora le dinamiche complesse tra tre sorelle che si riuniscono dopo la morte del loro padre. Acquistato da Netflix alla fine dell’anno scorso dopo il debutto ai festival cinematografici, il film vede Elizabeth Olsen nei panni di Christina, Carrie Coon come Katie e Natasha Lyonne nel ruolo di Rachel. Diretto da Azazel Jacobs, la storia segue le tre sorelle che tornano a New York per prendersi cura del loro padre malato, affrontando temi di perdita, riconciliazione e l’importanza dei legami familiari.

E non è tutto!

Settembre non porta solo grandi film, ma anche serie TV imperdibili, tra cui The Perfect Couple e Emily in Paris 4 (parte 2). A proposito del gigante dello streaming, avete dato uno sguardo alle migliori serie TV Netflix di settembre 2024?