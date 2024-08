Netflix, 5 serie TV da non perdere a settembre 2024

Settembre 2024 si preannuncia un mese entusiasmante per gli abbonati di Netflix, con una vasta gamma di nuove serie TV in arrivo.

Quali sono, quindi, le migliori serie TV Netflix in uscita a settembre 2024? Ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste assolutamente perdervi.

Le migliori serie TV Netflix di settembre 2024

Da un giallo con Nicole Kidman a una serie fantasy molto attesa, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

The Perfect Couple

Disponibile dal 5 settembre, The Perfect Couple è un giallo in piena regola, che potrebbe appassionare io numerosi fan del genere. Lo show vede protagonista Nicole Kidman, accompagnata da un cast stellare che include Dakota Fanning, Liev Schreiber ed Eve Hewson. La serie è basata sul romanzo del 2018 di Elin Hilderbrand, che porta lo stesso titolo. Al centro della trama c’è un misterioso omicidio, un espediente narrativo che permette di esplorare le tenebre nascoste sotto la superficie idilliaca e curata del fascinoso New England, dove la storia è ambientata.

Emily in Paris 4 (Parte 2)

Dal 12 settembre, arriva la seconda parte della quarta stagione di Emily in Paris. Continuano le avventure di Emily (Lily Collins) nella romantica Parigi, dove deve affrontare nuove sfide professionali e personali. Con il suo mix di moda, amore e intrighi, questa serie è diventata un cult per gli appassionati di storie romantiche e glamour.

Twilight of the Gods

Twilight of the Gods debutta il 19 settembre, portando una ventata di epicità con una serie fantasy basata sulla mitologia norrena. Creata da Zack Snyder, racconta la storia di Leif, un re mortale, che viene salvato dalla morte da Sigrid, una tenace guerriera di cui presto si innamora. Durante la loro prima notte di nozze, Sigrid e Leif vengono attaccati da Thor, un evento che li porta ad intraprendere una spietata missione di vendetta tra viaggi in terre fantastiche e feroci guerre all’ultimo sangue.

Tutto chiede Salvezza 2

Il 26 settembre torna Tutto chiede Salvezza con la seconda stagione. La serie italiana, acclamata dalla critica, segue le storie toccanti di un gruppo di pazienti psichiatrici e il loro percorso di guarigione e scoperta di sé. Con interpretazioni potenti e una narrazione emotiva, questa serie offre uno sguardo profondo sulla salute mentale e l’umanità.

Nobody Wants This

Disponibile dal 26 settembre, Nobody Wants This racconta in 10 episodi il nascere di una storia d’amore tra un rabbino e una non credente. Una relazione improbabile che metterà in crisi le convinzioni di entrambi regalando spettacolo ma anche interessanti spunti di riflessione.

E non è tutto!

Netflix continua a sorprendere con una vasta gamma di contenuti per tutti i gusti. Avevate già dato un’occhiata ai migliori film Netflix di agosto 2024?