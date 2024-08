Netflix, 5 film da non perdere ad agosto 2024

Agosto 2024 promette un mese emozionante per gli abbonati di Netflix con una varietà di nuovi film in arrivo.

Quali sono, quindi, i migliori film Netflix in uscita ad agosto 2024? Ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire.

I migliori film Netflix di agosto 2024

Da un horror previsto per la fine del mese a un blockbuster molto atteso, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Rebel Moon: Director’s Cut

Per gli amanti della fantascienza, Rebel Moon: Director’s Cut offre una versione estesa del film originale, arricchita con scene aggiuntive e una visione più profonda della trama. Diretto da Zack Snyder, questo epico racconto di ribellione galattica promette effetti visivi mozzafiato e una narrazione intensa. La nuova versione è disponibile dal 2 agosto.

The Union

Il 16 agosto viene distribuito The Union. Mike (Mark Wahlberg), un operaio edile del Jersey, viene velocemente catapultato nel mondo delle super spie e degli agenti segreti quando la sua fidanzata del liceo, Roxanne (Halle Berry), torna improvvisamente nella sua vita e lo recluta per una missione ad alto rischio dell’intelligence americana. Tanta azione e un pizzico di romanticismo per tutti gli amanti dei due generi.

Nice Girls

L’impavida Léo (Alice Taglioni) pensa di essere la migliore poliziotta della riviera francese. Quando scopre che il collega Ludo, quasi un fratello per lei, è stato ucciso ad Amburgo vuole a tutti i costi scoprire la verità, ma la sua capa (Noémie Lvovsky) ha altre idee e vuole che il caso sia assegnato a una superpoliziotta tedesca. Léo non accetta di lasciare l’indagine nelle mani di una “perdente in uniforme”, ancora meno quando scopre che si tratta dell’attraente e superqualificata Mélanie (Stéfi Celma). Obbligate a collaborare, queste due personalità forti e conflittuali non sanno ancora che la città di Nizza corre un grosso rischio… e scoprono di essere più vicine di quanto potessero immaginare. Il film è disponibile dal 21 agosto.

Incoming

Disponibile dal 23 agosto, Incoming è una commedia adolescenziale che segue quattro matricole durante il loro primo grande party di liceo. Con situazioni esilaranti e momenti toccanti, il film cattura perfettamente le esperienze e le emozioni di questo periodo di transizione nella vita dei giovani protagonisti.

The Deliverance

The Deliverance è un thriller basato su eventi reali, diretto da Lee Daniels e disponibile sulla piattaforma dal 30 agosto. La storia segue una donna che, dopo aver acquistato una casa infestata, si trova a combattere forze soprannaturali per proteggere la sua famiglia. Con una trama avvincente e colpi di scena sorprendenti, questo film promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso.

