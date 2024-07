Netflix, film e serie TV in uscita tra il 1 e il 7 luglio 2024

La prima settimana di luglio inizia in modo piuttosto convincente su Netflix, grazie ad alcuni contenuti originali.

Tra questi si annovera uno dei film Netflix Originals più attesi per il 2024, ossia Un piedipiatti a Beverly Hills 4. In sviluppo da anni e in produzione per un altrettanto lungo periodo, il film presenta volti vecchi e nuovi del franchise mentre vediamo Axel Foley trascinato di nuovo in sella, costretto a collaborare con un nuovo partner per aiutare a scoprire chi ha minacciato la vita di sua figlia. Eddie Murphy torna quindi a vestire i panni del personaggio ed è più in forma che mai, accompagnato dagli altri membri del cast tra cui Joseph Gordon-Levitt, Taylour Paige, Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser, Bronson Pinchot e Kevin Bacon.

Gli appassionati di animazione giapponese possono inoltre gustarsi L’immaginario (in Giappone Yaneura no Rudger), secondo lungometraggio prodotto dal giovane studio d’animazione giapponese fondato da Yoshiaki Nishimura, classe 1977, produttore da lungo tempo al lavoro presso lo Studio Ghibli. Il film racconta la storia di Rudger, un ragazzo nato dall’immaginazione della giovane Amanda, che nessuno dunque può vedere e che vive in un mondo in cui l’immaginazione può vivere ed essere mangiata dagli altri. Un film fantasy straordinariamente toccante e disegnato a mano, in cui Rudger e i suoi nuovi amici della “The Imaginaries Town” si imbarcano in un’avventura in cui è a rischio il futuro e il destino di coloro che amano.

Netflix: tutte le novità tra il 1 e il 7 luglio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Desperate Lies (stagione 1) – 5 luglio

Film originali

Un piedipiatti a Beverly Hills 4 – 3 luglio

L’immaginario – 5 luglio

Documentari e reality show

Sprint (stagione 1) – 2 luglio

