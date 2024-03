Netflix, film e serie TV in uscita tra l'11 e il 17 marzo 2024

Siamo arrivati alla settimana centrale di marzo 2024, in compagnia dei tanti contenuti Netflix di questo mese. Cosa avrà la piattaforma in serbo per i suoi abbonati in questi giorni?

Tra l’11 e il 17 marzo esce il film originale Irish Wish, che vede Lindsay Lohan protagonista dopo il successo riscosso con il primo esperimento romance del 2022 Falling for Christmas. In questa nuova rom-com, l’attrice è alle prese con un caos da matrimonio: la trama, infatti, racconta la storia di Maddie, giovane donna la cui vita finisce completamente sottosopra quando scopre che l’amore della sua vita si fidanza con la sua migliore amica, la quale chiede per giunta a Maddie di diventare la sua damigella d’onore. Le nozze si svolgeranno in Irlanda ma, prima del grande giorno, Maddie esprime un desiderio: vuole trovare il suo vero amore. Al risveglio, scopre di essere lei la sposa, ma soltanto dopo un lungo calvario capirà che forse l’uomo giusto per lei non è quello che credeva.

In questi giorni esce anche Turning Point, esauriente docuserie sulla guerra fredda. Partendo dallo sviluppo della bomba atomica e la tragica proliferazione di armi nucleari nel decennio successivo, la produzione documenta la storia della guerra fredda passando per il crollo dell’Unione sovietica, l’ascesa di Vladimir Putin e l’invasione russa dell’Ucraina.

Netflix: tutte le novità tra l’11 e il 17 marzo 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Young Royals (stagione 3) – 11 marzo

Chicken Nugget (stagione 1) – 15 marzo

Mano de Hierro (stagione 1) – 15 marzo

Film originali

Art of Love – 14 marzo

Irish Wish – 15 marzo

Documentari

Turning Point (stagione 1) – 12 marzo

Il caso Outreau: un incubo francese (stagione 1) – 15 marzo

A proposito del gigante dello streaming, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV Netflix di marzo 2024?